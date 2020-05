James Cameron liczy, że zdąży nakręcić "Avatara 2" na czas

Sequele " Avatara " miały już wystarczająco dużo opóźnień, a koronawirus jeszcze tylko pogorszył sprawę. Reżyser James Cameron podzielił się swoją frustracją z dziennikarzami, ale też wyraził nadzieję, że uda mu się dotrzymać harmonogramu., przyznał reżyser. Cameron pozostaje jednak optymistyczny i wierzy, że opóźnienie nie wpłynie na datę premiery " Avatara 2 ", który ma wejść do kin w grudniu 2021 roku. Choć plan jest zamknięty, w studiu Weta Digital praca trwa nieustannie., dodał Cameron Szczegóły fabuły kontynuacji " Avatara " nie są znane. Z plotek wynika, że fabuła skupi się na Jake'u, Neytiri oraz ich dzieciach. W obsadzie oprócz znanych z pierwszej części aktorów ( Sam Worthington Sigourney Weaver ) są m.in. Kate Winslet Oficjalna data premiery " Avatara 2 " to obecnie 17 grudnia 2021. Co dwa lata do kin ma wchodzić kolejny sequel.