Jason Momoa zostanie w DC na lata. Ale czy jako Aquaman?

Obraz powstał jednak zanim we władzach DC Studios dokonała się zmiana. Patrząc na los, jaki spotkał Henry'ego Cavilla , który został odsunięty od roli Supermana , naturalnym pytaniem jest to o przyszłość Jasona Momoy jako Aquamana . Znamy na nie odpowiedź.Odpowiedzi na to pytanie udzielił jeden z nowych szefów DC Studios Peter Safran . W wywiadzie udzielonym magazynowi "Men's Health" powiedział:. To jest oczywiście woda na młyn spekulacji, które od miesięcy toczą się w sieci. Zgodnie z krążącymi plotkami Peter Safran , będąc producentem widowiska, twierdzi jednak jasno, żei uważa jego angaż do tej roli za jeden z najlepszych castingów w historii filmów o superbohaterach. Safran mówi więc jednym głosem z samym Jasonem Momoą , który w podobnym tonie wypowiadał się dla Variety w styczniu.– powiedział.Czyżby więc była szansa, na podwójną dawkę Momoy w nowym uniwersum DC ? I czy w takiej sytuacji Aquaman i Lobo mogliby się spotkać w jednym filmie?