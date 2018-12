Jeszcze więcej "Johna Wicka"

3 2 1



Marzy Wam sięjako kolejna seria na wzór? Cóż, być może kiedyś się tego doczekacie, bo trzecie przygody bohatera na pewno nie będą jego ostatnimi. I nie mówimy wcale o powstającym równolegle serialu Chad Stahelski uwielbia uniwersum Johna Wicka i ma w zanadrzu mnóstwo historii. "Stworzyliśmy własną mitologię, mamy studio, które nas wspiera w najdziwniejszych pomysłach. Jeśli ludziom podobają się nasze filmy, a do tego zarabiają pieniądze, to będziemy mieć z Keanu pomysłów na lata. Mógłbym spędzić tu resztę kariery - wyobrażam sobie dużo gorsze sposoby na to. Ale oczywiście ostateczny głos i tak będzie miała publiczność".W trzeciej części John Wick ( Keanu Reeves ) musi uciekać. Z jednej strony jego śladem podążają inni płatni mordercy, którym marzy się realizacja kontraktu za jego głowę wartego kilkanaście milionów dolarów. Z drugiej stron bohater ścigany jest przez zabójców nasłanych przez grupę trzymającą władzę w świecie asasynów, po tym jak John Wick złamał żelazną regułę i zabił na terenie uważanym przez wszystkich za neutralny. Bohater walczy i morduje, by wydostać się z Nowego Jorku.W obsadzie filmu znaleźli się również: Halle Berry Premiera: 17 maja 2019 roku.