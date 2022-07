Jak Keanu Reeves zmienił postać Johna Wicka?

"John Wick": kulisy realizacji filmu



Na półki amerykańskich księgarni trafiła dzisiaj poświęcona fenomenowi cyklu " John Wick " książka Edwarda Grossa i Marka A. Altmana pt. "They Shouldn’t Have Killed His Dog: The Complete Uncensored Ass-Kicking Oral History of John Wick, Gun Fu, and the New Age of Action". Znalazła się w niej m.in. ciekawostka, że w oryginalnym scenariuszu postać tytułowego bohatera była znacznie starsza i została napisana z myślą o aktorze pokroju Clinta Eastwooda bądź Harrisona Forda ” - relacjonuje producent serii " John Wick - kontynuuje Iwanyk W rozmowie z autorami książki Reeves przyznał, że od razu wiedział, iż projekt ma olbrzymi potencjał. Aktor spędził kolejne dwa miesiące z Derekiem Kolstadem , pracując nad scenariuszem. Razem udało im się stworzyć na nowo postać Wicka, tak, aby pasowała ona do osobowości gwiazdora.- podsumował K;ostad Tytułowym bohaterem serii jest grany przez Reevesa legendarny zabójca, który dla ukochanej żony wycofał się z biznesu. Po jej śmierci nie dane mu jest jednak w spokoju przeżyć żałoby. Gdy syn rosyjskiego mafiosa odbiera mu ostatnią pamiątkę po ukochanej, zemsta wydaje się tylko kwestią czasu. Przestępczy świat na wieść o tym, że John Wick wrócił do gry, zamiera w przerażeniu.Trzy dotychczasowe odsłony serii " John Wick " zarobiły na całym świecie blisko 600 milionów dolarów. Premierę czwartej zaplanowano na 24 marca 2023 roku. Aktualnie trwają również prace nad spin-offem cyklu, " Balleriną ", z Aną de Armas w tytułowej roli.