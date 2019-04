Joanna Kulig gwiazdą serialu twórcy "La La Land"

Getty Images © Stefanie Keenan



) zagra jedną z głównych ról w serialu. Jego twórcą jest zdobywca Oscara Damien Chazelle to dramat muzyczny osadzony w wielokulturowej rzeczywistości współczesnego Paryża. Jego akcja toczyć się będzie wokół jednego z paryskich klubów. To opowieść o jego właścicielu, członkach grającego tam na stałe zespołu i otaczającym ich, tętniącym życiem mieście. Kulig zagra Maję, kobietę o niezwykły głosie, która boryka się z problemem alkoholowym. Gdy śpiewa znajduje się w centrum uwagi, a oczy wszystkich są zwrócone na nią. Poza sceną czuje się zagubiona, niepewna kierunku, w którym zmierza jej życie. W obecnej sytuacji zdaje się, że nie pozostaje jej nic innego jak dołączyć do zespołu Elliota ( André Holland ), któremu od czasu do czasu partneruje, mimo, że do tej pory opierała się podjęciu tej decyzji.Serial powstaje dla platformy Netflix. Składać się będzie z ośmiu odcinków.