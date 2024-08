Kalendarz premier Disneya: są zmiany! Zniknął film Marvela

Zmiany w kalendarzu Disneya

Oto najważniejsze zmiany, jakie zaszły w kalendarzu:- " Avengers: Doomsday " zajęło oficjalnie miejsce skasowanego "Avengers: The Kang Dynasty" - premierę filmu zaplanowano na 1 maja 2026 roku- nowe filmy o Fantastycznej Czwórce i Thunderbolts noszą teraz tytuły " The Fantastic Four: First Steps " (25 lipca 2025) oraz " Thunderbolts* " (2 maja 2025)- Marvel usunął z kalendarza premierę swojej niezatytułowanej produkcji, która miała trafić na ekrany 24 lipca 2026 roku- w 2026 roku prócz " Avengers: Doomsday " na ekrany trafią jeszcze dwa nieujawnione na razie filmy Marvela. Pierwszy będzie miał premierę 13 lutego, a drugi 6 listopadaCo ciekawe, Marvel nie zdecydował się przesunąć daty premiery nowego " Blade'a " z Mahershalą Alim w tytułowej roli. Film nadal zaplanowany jest na 7 listopada 2025 roku pomimo tego, że nie ma reżysera i nie wiadomo, kiedy rozpoczną się zdjęcia.Z kolei studio Disneya ma trzy nieujawnione na razie produkcje, które trafią do kin w przyszłym roku. Więcej na ich temat dowiemy się zapewne w przyszły weekend podczas fanowskiego konwentu D23 w kalifornijskim Anaheim. Na imprezie nie zabraknie wysłannika Filmwebu.