Kevin Spacey wraca jako Frank Underwood: "Netflix istnieje dzięki mnie" [WIDEO]

Kevin Spaecey / Frank Underwood szykuje powrót?

Zobacz zwiastun thrillera "Control"

Początkowo wywiad, jaki Tucker Carlson przeprowadził z Kevinem Spaceyem / Frankiem Underwoodem, utrzymany był w półpoważnym tonie sugerującym udział serialowego polityka w zbliżających się w USA wyborach prezydenckich.– powiedział Spacey / Underwood.W rozmowie szybko pojawiły się jednak odniesienia do sytuacji aktora, który po oskarżeniach o liczne przypadki molestowania seksualnego stracił pracę w popularnym serialu Netfliksa i spotkał się z ostracyzmem w branży.– mówił. Tucker Carlson zwrócił uwagę, że mimo decyzji o zakończeniu produkcji " House of Cards " i zerwaniu umowy z Kevinem Spaceyem Netflix wciąż reklamuje się materiałami z serialu.– skomentował Spacey Całą rozmowę możecie zobaczyć poniżej:Aktualnie filmografię Kevina Spaceya zamyka thriller " Control ", w którym zagrał on rolę głosową. Dwukrotny laureat Oscara wciela się w tajemniczego złoczyńcę, który przejmuje kontrolę nad samosterującym samochodem ministerki spraw wewnętrznych ( Lauren Metcalfe ). Żądny zemsty mężczyzna wysyła bohaterkę na dziki rajd ulicami Londynu, wykorzystując jej pojazd jako pułapkę i śmiercionośną broń. Zobaczcie zwiastun: