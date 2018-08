Koniec "Teorii wielkiego podrywu"

Ta wiadomość zaskoczy wiele osób. CBS ogłosiło, że serial komediowydobiegnie końca. Dwunasty sezon będzie ostatnim.Informacja jest zaskakując z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze jeszcze w ubiegłym tygodniu szefostwo CBS Entertaiment deklarowało, że prowadzone są rozmowy w sprawie realizacji kolejnych dwóch sezonów. Najwyraźniej nic z nich nie wyszło. Przyczyny nie są znane. Deadline sugeruje, że powodem mógł być brak kontraktów z gwiazdami serialu. Nie było więc pewne, czy cała siódemka aktorów byłaby skłonna na udział w sitcomie przez kolejne dwa lata. Szczególnie problematyczny był status dwóch aktorek, które dołączyły do obsady później i mają niższe gaże za odcinek niż milion dolarów, który otrzymuje oryginalna piątka.Po drugiewciąż cieszy się niesłabnącą popularnością. Średnia widownia 11. sezonu wynosiła w USA 18,9 mln. Był to drugi najchętniej oglądany serial (numerem jeden była "Roseanne") w okresie jesień 2017/wiosna 2018.Twórcy serialu zapewniają, że ostatni odcinek będzie prawdziwie epicki, ale szczegółów 12. sezonu nie zdradzają.będzie liczyć ostatecznie 279 odcinków.