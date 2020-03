Koronawirus: Zdjęcia do "The Batman" wstrzymane!

Jeszcze rano informowaliśmy, że prace nad kinowymi projektami Warner Bros. trwają bez przeszkód. Teraz jest już inaczej. Studio ogłosiło dziś, że na co najmniej dwa tygodnie przerwane zostają zdjęcia do widowiskaDecyzja została podjęta po tym, jak zakończono prace na planie w Londynie i ekipa miała się przenieść do Liverpoolu. Wstrzymanie prac ma charakter prewencyjny i na razie nie ma doniesień, by ktokolwiek z przebywających na planie był zarażony koronawirusem.Warner Bros. nie przerwało jednak prac nad. Zdjęcia do tego widowiska trwają obecnie w Berlinie, gdzie ekipa przeniosła się po zakończeniu prac w San Francisco.Studio na razie nie wstrzymało również prac nad. Początek zdjęć do tego widowiska planowany jest na przyszły tydzień.