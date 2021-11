Leonardo DiCaprio jako lider niebezpiecznej sekty z Jonestown

Jim Jones oraz tragedia w Jonestown

Getty Images © Janet Fries



Leonardo DiCaprio i "Jim Jones" - kulisy projektu

MGM nabyło prawa do realizacji projektu "Jim Jones" - opowieści o niesławnej, religijnej sekcie z Jonestown. W tytułową rolę jej lidera wcieli się najpewniej Leonardo DiCaprio . Aktor finalizuje właśnie warunki kontraktu.Jim Jones był kaznodzieją oraz liderem niebezpiecznej sekty Świątynia Ludu. Założył ją w Indianapolis w 1955 roku jako propagandową tubę chrześcijańskiego socjalizmu. W 1970 roku odrzucił jednak tradycyjne chrześcijańskie wartości i ogłosił się Bogiem. Z dala od wścibskich rządowych oczu, w Jonestown, założył komunę, którą zamienił w "socjalistyczny raj, wolny od zewnętrznych wpływów". W listopadzie 1978 rząd wysłał na miejsce delegację, z kongresmanem Leo Ryanem na czele, którą zwolennicy Jonesa zamordowali w serii zamachów. Po tych wydarzeniach Jones doprowadził do masowego samobójstwa członków sekty. Pochłonęło ono 918 istnień (w tym 304 dzieci).Reżyser filmu nie został jeszcze wybrany. Scenarzystą projektu jest natomiast Scott Rosenberg , który ma na koncie m.in. " Venoma " oraz " Jumanji: Następny poziom ". DiCaprio będzie jednym ze współproducentów razem ze swoją firmą Appian Way.Zaś zdjęcia poczekają na lukę w jego grafiku, gdyż laureat Oscara (oraz siedmiu nominacji) jest aktualnie rozchwytywany - wystąpił m.in. w komedii " Nie patrz w górę Adama McKaya (a wraz z nim - Jennifer Lawrence Ariana Grande ). Na premierę czeka również western Martina Scorsesego - " Killers of The Flower Moon ". Ten ostatni ma również w planach biografię prezydenta Roosevelta, a zaś w głównej roli widziałby oczywiście DiCaprio Poniżej znajdziecie dedykowany aktorowi odcinek programu "Dwa oblicza". Jakie Waszym zdaniem są jego najlepsze i najgorsze role?