Liam Neeson jako detektyw Philip Marlowe. Zobacz zwiastun

"Marlowe": zwiastun filmu



"Marlowe": szczegóły filmu



W sieci zadebiutował zwiastun filmu kryminalnego " Marlowe ", który trafi do amerykańskich kin 15 lutego. W tytułowego prywatnego detektywa wcielił się Liam Neeson Scenariusz jest oparty na powieści Benjamina Blacka "The Black-Eyed Blonde". Jej akcja rozgrywa się w latach 50. Prywatny detektyw Philip Marlowe ( Neeson ) zostaje wynajęty, by odnaleźć byłego kochanka pewnej dostojnej dziedziczki. Sprawa wydaje się prosta, ale Marlowe szybko wikła się w meandry hollywoodzkiego półświatka.W obsadzie prócz Neesona znaleźli się m.in. Diane Kruger Autorem scenariusza jest zdobywca Oscara za " Infiltrację ", William Monahan . Za kamerą stanął Neil Jordan , który ostatni raz pracował z Liamem Neesonem ćwierć wieku temu przy " Michaelu Collinsie ". Zdjęcia były kręcone w Irlandii i Hiszpanii.Przypomnijmy, że w postać Marlowe'a, którego wymyślił pisarz Raymond Chandler , wcielali się wcześniej Humphrey Bogart