Los Angeles stawia kolejny zarzut Harveyowi Weinsteinowi

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, Harvey Weinstein prawdopodobnie pokonał koronawirusa. To dobra wiadomość nie tylko dla zhańbionego producenta, ale również dla prokuratury Los Angeles. Może ona bowiem kontynuować przygotowania do procesu. Właśnie dowiedzieliśmy się, że Weinsteinowi zostanie postawiony kolejny zarzut napaści na tle seksualnym.Zarzut dotyczy zdarzenia, które miało miejsce w hotelu w Beverly Hills w maju 2010 roku. Kobieta złożyła w tej sprawie zeznania jesienią ubiegłego roku. Wtedy prokuratura zamierzała wykorzystać kobietę jako świadka. Kiedy zdobyła dowody, że zdarzenie się nie przedawniło, dodało je do listy zarzutów, jakie już wcześniej wniesiono przeciwko producentowi.W procesie na Zachodnim Wybrzeżu Harvey Weinstein może zostać skazany na kolejne 30 lat pozbawienia wolności. Przypomnijmy, że producent już rozpoczął odbywanie kary 23 lat pozbawienia wolności, którą zasądził sąd w Nowym Jorku.