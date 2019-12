Marvel prezentuje fragmenty "Czarnej Wdowy" i "Eternals"

Odbywający się w São Paulo Comic Con Experience okazał się miejscem, gdzie spełniają się marzenia fanów Marvela. Na imprezie zaprezentowano m.in. nowy materiał z(plus nowy plakat filmu, poniżej) oraz pierwsze fragmentyZapowiedźróżniła się od zwiastuna, który miał premierę w tym tygodniu. Pokazano m.in. więcej granej przez Davida Harboura postaci Red Guardiana. Ujawniono na przykład, że on i Melina ( Rachel Weisz ) byli kiedyś małżeństwem. W jednej ze scen Red Guardian interesuje się, czy pytał o niego Kapitan Ameryka. W innej grana przez Florence Pugh Yelena bierze łyka wódki i mówi "Moja siostra, członkini Avengers".zostało zapowiedziane jako ważny dla przyszłości Marvela W komentarzach fanów przewijają się pochwały: kostiumy bohaterów podobno wyglądają świetnie i nie brakuje smaczków dla fanów Jacka Kirby'ego (twórcy tych postaci). Brazylijska widownia zobaczyła m.in. scenę, w której grupa Eternals zbiera się w leśnej chacie, by przedyskutować losy świata. "Ci ludzie i ta planeta zmienili nas wszystkich, musimy ich chronić", mówi grana przez Salmę Hayek Ajax. Potem widzimy, jak Ajax jedzie konno, Kingo ( Kumail Nanjiani ) tańczy, a Thena ( Angelina Jolie ) walczy i wygląda "królewsko". Ci, którym dane było zobaczyć klip, wskazują, że emanuje z niego klimat multikulturowości.Oprócz wyżej wymienionych zaprezentowano też pierwsze zdjęcia z nadchodzących seriali Disney+:Premiera1 maja.trafią do kin 6 listopada.