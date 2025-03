Marzec w CANAL+: Co warto obejrzeć? Premiery i nowości

MARZEC W CANAL+: PREMIERY I NOWOŚCI

CEREMONIA WRĘCZENIA OSCARÓW 2025

transmisja rozpoczyna się w nocy z 2 na 3 marca 30 minut po północy

3 marca będzie można obejrzeć skrót z najważniejszych wydarzeń

"La Brea", sezon 3.

od 6 marca co tydzień po jednym odcinku





Wśród marcowych nowości w CANAL+ znalazły się też takie głośne tytuły, jak Driver tworzy w filmie zjawiskową parę z Penélope Cruz , ale ich bohaterowie z powodu życiowych tragedii wcale nie wydają się szczęśliwi. Podobnie jak Priscilla z Elvisem Presleyem, którzy choć początkowo uznawani byli za doskonałą parę, z czasem napotkali na problemy w związku., zachowując perspektywę pomijanej dotąd żony króla rock and rolla.Widzowie CANAL+ znajdą w marcu w bibliotece platformy także m.in.. A to wciąż nie wszystko. Poniżej znajdziecie kilka ciekawych propozycji marcowych nowości, aJuż w najbliższą niedzielę w nocy, 30 minut po północy, miłośnicy kina będą mogli zasiąść przed ekranem, by obejrzeć ceremonię rozdania jednych z najważniejszych filmowych nagród na świecie. W tym roku Oscary 2025 poprowadzi po raz pierwszy Conan O'Brian . Słynący z nietuzinkowego poczucia humoru komik wydaje się w tej roli strzałem w dziesiątkę, niecierpliwie więc wyczekujemy jego pomysłów na ożywienie gali. Transmisja w CANAL+ rozpocznie się od przeglądu gwiazd na czerwonym dywanie, a o 1:00 kamery przeniosą się do słynnego Dolby Theatre. W poniedziałek wieczorem – o 22:30 – będzie można zobaczyć skrót z najważniejszych wydarzeń tego wieczoru. Kto zdobędzie w tym roku Oscara? Czuwajcie tej nocy razem z CANAL+.Bohaterem nowego filmu Michaela Manna (wybitna " Gorączka ", znakomite " Miami Vice ") został Enzo Ferrari (w tej roli Adam Driver ) – autentyczna postać, kierowca rajdowy, którego zawirowania w życiu prywatnym okazały się na ekranie równie porywające co jego zawodowa kariera. Oto Ferrari grany przez Adama Drivera lata świetności na torze ma już za sobą, a obecnie stoi przed wizją bankructwa. Firma, którą prowadzi od 10 lat wraz ze swoją zachwycająco piękną żoną Laurą ( Penélope Cruz ), przestała przynosić zyski. Na domiar złego para właśnie straciła syna. Żeby ratować firmę oraz rodzinę, Enzo postanawia wystartować w najtrudniejszym wyścigu na świecie – liczącym ponad 1500 kilometrów rajdzie przez całe Włochy. Pytanie tylko, czy zwycięstwo faktycznie wszystko naprawi, bo w życiu Enzo musi pokonać znacznie trudniejsze przeszkody. Sofia Coppola umie opowiadać o codzienności gwiazd, w końcu sama – jako córka słynnego Francisa Forda Coppoli – doświadczyła podobnego życia. Tym razem przygląda się Priscilli – żonie króla rock and rolla, Elvisa Presleya. To właśnie w jej historii Coppola dostrzegła ciekawy temat do opowiedzenia. Priscillę poznajemy jako młodziutką dziewczynę, która właśnie poznaje miłość swojego życia, i wszystko wygląda na to, że otwiera jej to drogę do spełnienia marzeń. Po latach bycia w związku z jedną z największych legend muzycznych na świecie okazuje się jednak, że tkwi w złotej klatce, z której nie może się wydostać. Tym samym reżyserka każe spojrzeć na samego Elvisa z zupełnie innej strony, odczarowując wyobrażenia na jego temat. Cailee Spaeny grająca swoją postać w poruszający sposób została doceniona za tę rolę na festiwalu w Wenecji.Tytuł filmu Agnieszki Elbanowskiej mówi wszystko. Oto bowiem główny bohater o imieniu Tytus to całkowite zaprzeczenie militarnej postawy. Tak się jednak składa, że dla jego rodziny żołnierska tradycja to świętość. Chłopak, chcąc udowodnić zarówno bliskim, jak i sobie samemu, że jest w stanie sprostać fizycznym wyzwaniom, dołącza do lokalnej paramilitarnej grupy utworzonej przez jego ojca. Na miejscu będzie musiał się mierzyć nie tylko ze swoimi własnymi słabościami, ale i wyobrażeniami na temat świata. Za sprawą grającego główną rolę Michała Sikorskiego Tytus wydaje się niezwykle ludzki i trudno mu w tej nowej drodze życia nie kibicować.Francuski film Trana Anh Hunga nagrodzonego w Cannes za najlepszą reżyserię szturmem podbił w 2024 roku kina i serca widzów. A zaczyna się tak: Eugenie ( Juliette Binoche ) i Dodin ( Benoît Magimel ) kręcą się po kuchni, przygotowując ucztę dla swoich przyjaciół. Ta prawie 40-minutowa sekwencja przepełniona jest zbliżeniami na precyzyjne ruchy bohaterów i gotowane przez nich potrawy. A są one zjawiskowe. Kamera Jonathana Ricquebourga robi z nich prawdziwe dzieła sztuki, ale udało się tu też uchwycić coś równie ważnego, co niesie cały film – wyjątkową relację łączącą postacie, a także wyraźne różnice między nimi. O " Bulionie i innych namiętnościach " mówi się, że to zmysłowy film o zmysłach. Tak łatwo się tu w nie zatopić.Tytułowy porwany to żydowski chłopiec, który w 1858 roku zostaje uprowadzony przez żołnierzy papieża Piusa IX i zmuszony siłą do przejścia na katolicyzm. Podobnie jak w swoich poprzednich filmach Marco Bellocchio (" Zwycięzca ", " Słodkich snów ") opowiada tu głównie o rodzinie – w tym przypadku o tym, co dzieje się z osobami walczącymi o odzyskanie syna. A to w " Porwanym " okazuje się wyjątkowo trudne. Zrozpaczeni rodzice wiedzą, że z każdym dniem tracą go coraz bardziej. Chłopiec bowiem mimo początkowej niechęci i strachu zaczyna przyzwyczajać się do nowej codzienności. " Porwany " to poruszająca historia o bezsilności, ale i determinacji napędzanej rodzicielską miłością.Bohaterowie serialu " La Brea " już od wielu odcinków zmagają się z nową, niebezpieczną rzeczywistością, która nastała wraz z pojawieniem się olbrzymiego zapadliska w samym środku Los Angeles. Wyrwa w ziemi będąca jednocześnie portalem pochłonęła jak dotąd sporą część miasta oraz wielu jej mieszkańców, którzy przenieśli się przez jej wrota do alternatywnego świata. W najnowszym, trzecim i jednocześnie ostatnim sezonie serialu zobaczymy, jak świat radzi sobie po zamknięciu tego niebezpiecznego portalu, a znani z wcześniejszych odsłon bohaterowie bedą walczyli z pozbawioną skrupułów organizacją, która planuje wykorzystać skoki czasowe jako broń.