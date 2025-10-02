To nie koniec "Peaky Blinders". Steven Knight zapowiada dwa nowe sezony

Steven Knight dotrzymuje słowa. Twórca kultowego "Peaky Blinders" od lat zapowiadał, że saga Shelbych nie skończy się na szóstym sezonie ani nawet na pełnometrażowym filmie. Teraz to potwierdza: Netflix i BBC zamówiły aż dwie nowe serie-sequele – po sześć godzinnych odcinków każda. A żeby tradycji stało się zadość, w ekipie producentów wykonawczych zobaczymy samego Knighta i Cilliana Murphy’ego.
"Peaky Blinders" – sequel w drodze. O czym będą nowe odcinki?
Nowe odcinki będą kontynuowały wątki z nadchodzącego filmu "Peaky Blinders
", który jest już w postprodukcji i ma wejść na ekrany w przyszłym roku. Tym razem fabuła skupi się na kolejnym pokoleniu Shelbych. BBC One pokaże serial w Wielkiej Brytanii, a my będziemy mogli do obejrzeć na Netfliksie.
Oficjalny opis nie pozostawia wątpliwości: "Wielka Brytania, 1953 rok. Birmingham po wojennych nalotach odradza się z betonu i stali. Wyścig o kontrolę nad gigantycznym projektem odbudowy staje się brutalną rywalizacją na mityczną skalę. W samym krwawym sercu wydarzeń – rodzina Shelbych". Brzmi znajomo i obiecująco.
Knight natomiast zapowiada: To nowy rozdział "Peaky Blinders". Birmingham powstaje z popiołów, a stery przejmuje nowe pokolenie Shelbych. I będzie to jazda bez trzymanki.
Przypomnijmy: "Peaky Blinders" wystartowało w 2013 roku na BBC Two, rok później trafiło na Netflix i szturmem podbiło świat. Zdobyło BAFTĘ za najlepszy serial dramatyczny (sezon 4) i od 2019 roku emitowane było na BBC One. Finał szóstej serii zobaczyliśmy w 2022 roku, a marka w międzyczasie rozrosła się w prawdziwe imperium – od książek przez ubrania, aż po grę wideo, balet i teatr immersyjny.
Aktualnie na Netfliksie można oglądać inny serial Knighta: "Ród Guinnessów
".