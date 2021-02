Michael Fassbender jako zabójca w nowym filmie Davida Finchera?

Jak informuje serwis Deadline, David Fincher zekranizuje francuską powieść graficzną "The Killer". Główną rolę w filmie negocjuje Michael Fassbender To nie koniec dobrych informacji. Scenariusz napisze Andrew Kevin Walker , z którym reżyser współpracował ćwierć wieku temu przy kultowym dreszczowcu " Siedem ". Projekt powstaje dla serwisu streamingowego Netflix. W ubiegłym roku Fincher podpisał z platformą czteroletni kontrakt na wyłączność.Tytułowym bohaterem "The Killer" jest bezwzględny zabójca na zlecenie żyjący w świecie, w którym zatarła się granica między dobrem a złem. Mężczyzna przeżywa kryzys emocjonalny.Filmografię Finchera zamyka dramat " Mank ", który otrzymał w tym roku 6 nominacji do Złotych Globów. Fassbender zagrał ostatnio główną rolę w nowym filmie Taiki Waititiego - inspirowanej prawdziwymi zdarzeniami komedii sportowej "Next Goal Wins".