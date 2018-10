Morgan i Nielsen w ekranizacji "Pocztówkowych zabójców"

Getty Images © Jesse Grant



) i Connie Nielsen ) zagrają główne role w dreszczowcuTo ekranizacja powieści "Pocztówkowi zabójcy" pióra Lizy Marklund W europejskich stolicach dochodzi do serii brutalnych zabójstw, których ofiarami padają podróżujące po kontynencie młode pary. Przed każdą zbrodnią do dziennikarza miejscowej gazety przychodzi wysłana przez zabójców pocztówka z cytatem z Szekspira. W Sztokholmie jej adresatką jest Dessie Larsson, researcherka z redakcji Aftonposten. Wkrótce kontaktuje się z nią Jacob Kanon, nowojorski policjant, ścigający przestępców na własną ręką, którego córka zginęła jako jedna z pierwszych. Tymczasem w sztokholmskim Grand Hotelu zostają znalezione kolejne ofiary. Kamery monitoringu rejestrują twarze kobiety i mężczyzny, którzy jako ostatni odwiedzili Duńczyków w hotelowym pokoju. Czy to właśnie oni są pocztówkowymi zabójcami? Sztokholmska policja i prokuratura są bezradne. Odpowiedzi będzie szukać szwedzka dziennikarka i nowojorski policjant (nota wydawcy). Morgan wcieli się w Kanona, a Nielsen będzie jego byłą żoną. W obsadzie znalazł się również Jamie Blackley . Reżyseruje dwukrotny zdobywca Oscara, znany najlepiej z pracy operatorskiej Janusz Kamiński Zdjęcia ruszają na początku przyszłego roku.