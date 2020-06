Najbardziej oczekiwane nowości czerwca na Netflix

***





Czerwcowe nowości na Netflix to przede wszystkim serial oryginalny polskiej produkcji pt. " W głębi lasu ", w którym widzowie razem z Grzegorzem Damięckim Agnieszką Grochowską odbędą nostalgiczną i pełną tajemnic podróż w czasie. W ekranizacji bestsellerowej powieści Harlana Cobena o tym samym tytule bohaterowie odkrywają sekrety serii morderstw na letnim obozie sprzed 25 lat, w które zamieszane są ich rodziny. Przed Wami przegląd najciekawszych premier tego miesiąca. Na co czekacie najbardziej? Złodziejaszki " to historia trzypokoleniowej ubogiej rodziny żyjącej na przedmieściach Tokio. Utrzymują się z najróżniejszych dorywczych zajęć oraz drobnych kradzieży. I choć ledwo wiążą koniec z końcem, to gdy jednak pewnego dnia w ich życiu pojawia się bezdomna dziewczynka, bez wahania decydują się zapewnić jej dach nad głową. To początek wydarzeń, które odsłonią skrywane tajemnice z rodzinnej przeszłości.Dr Indiana Jones ( Harrison Ford ) jest archeologiem, który łączy wykłady uniwersyteckie z ekspedycjami badawczymi. Właśnie powrócił z ostatniej, w trakcie której odniósł porażkę w rywalizacji z naukowcem pracującym dla nazistów. Nie dane jest mu zająć się nauczaniem. Otrzymuje bowiem tajne zadanie od służb specjalnych. Wyrusza do Egiptu, gdzie prawdopodobnie odkryto miejsce przechowywania Arki Przymierza. Nie może dopuścić, by święte trofeum znalazło się w rękach Niemców. Pomoże mu w tym jego dawna dziewczyna, Marion ( Karen Allen ).Historia nowojorskiego biznesmena Nelsona Mossa ( Keanu Reeves ), który zakochuje się w Sarze Deever ( Charlize Theron ) - dziewczynie co miesiąc zmieniającej partnerów. Każdemu z nich pomaga poradzić sobie z problemami emocjonalnymi. Kiedy jednak sama zakochuje się w młodym biznesmenie, nie chce poddać się uczuciom.Historia trudnej miłości dwojga ludzi, którzy nie umieją żyć bez siebie, ale równocześnie nie potrafią być razem. Wydarzenia pokazane w " Zimnej wojnie " rozgrywają się w latach 50. i 60. XX wieku, w Polsce i budzącej się do życia Europie, a w ich tle wybrzmiewa wyjątkowa ścieżka dźwiękowa, będąca połączeniem polskiej muzyki ludowej z jazzem i piosenkami paryskich barów minionego wieku. Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa " to film o przyjaźni i miłości w czasach, w których pozwolenie sobie na emocje może okazać się tragiczne w skutkach. W życiu Bohatera liczą się tylko dwie osoby – najbliższy przyjaciel i ukochana kobieta, a światem jego interesów rządzi przemoc. Akcja filmu zaczyna się w latach 70-tych – już wtedy młody Bohater wie, że adrenalina smakuje bardziej niż mleko w proszku. Z czasem odkrywa też pragnienie pieniędzy, władzy i bycia ponad prawem. Rozpoczyna się transformacja, a jego gangsterski talent rozkwita. Wspólnie z przyjacielem buduje własną armię. Oparta na faktach historia Bohatera po raz pierwszy pokazuje prawdziwe oblicze polskich mafiosów: zaczynali w kreszowych dresach i stworzyli organizację przestępczą, która przez chwilę panowała nad całym krajem. Finał tej historii nie został jednak napisany pociskami i krwią – czasem słowo rani mocniej niż kula, a miłość i przyjaźń mogą być lekarstwem, nawet w najbardziej okrutnych rękach.Zbliża się koniec szkoły. Clay i jego koledzy robią wszystko, aby być o krok przed innymi, gdy tajemnice z przeszłości zaczynają zagrażać ich przyszłości.Rząd amerykański chce ostatecznie rozprawić się z terrorystami i kryminalistami. W tym celu planuje wyemitować specjalny sygnał, który uniemożliwi ludziom popełnianie przestępstw. Graham Bricke ( Édgar Ramírez ), zawodowy złodziej, który wciąż czeka na swoją szansę, łączy siły z synem słynnego gangstera, Kevinem Cashem ( Michael Pitt ), i działającą w podziemiu hakerką Shelby Dupree ( Anna Brewster ). Czy tej trójce uda się dokonać skoku stulecia i popełnić ostatnie przestępstwo w historii USA?W głębi lasu to serialowa adaptacja bestsellerowej powieści Harlana Cobena o tym samym tytule. Obejmuje on dwa wymiary czasowe: rok 1994 oraz 2019. Opowieść w zaskakujący sposób przedstawia losy warszawskiego prokuratora, Pawła Kopińskiego, który mimo upływu lat nie potrafi otrząsnąć się po stracie ukochanej siostry, zaginionej w niewyjaśnionych okolicznościach podczas obozu letniego. Niespodziewane odnalezienie ciała, którego śmierć zdaje się być powiązana ze zniknięciem dziewczyny, może w końcu doprowadzić do przełomu w śledztwie. Policja podejrzewa, że ofiarą jest chłopiec, który zniknął bez śladu wraz z siostrą Pawła 25 lat temu. Nadzieję na rozwiązanie sprawy przyćmiewają jednak głęboko skrywane rodzinne tajemnice, których wyjście na jaw może sprawić, że wszystko, co Paweł przez lata budował legnie w gruzach.Czterech czarnoskórych weteranów — Paul ( Delroy Lindo ), Otis ( Clarke Peters ), Eddie ( Norm Lewis ) i Melvin ( Isiah Whitlock Jr. ) — wraca po latach do Wietnamu. Wraz z synem Paula (Jonathan Majors) wyruszają na poszukiwania szczątków swojego dowódcy ( Chadwick Boseman ) oraz ukrytego skarbu, a po drodze muszą stawić czoła ludziom i siłom natury, mierząc się zarazem z pokłosiem wiecznie żywej wojny w Wietnamie.Ojciec Franka składa mu nieproszoną wizytę, Sue odkrywa niesamowitą metodę Lamaze, a Bill zyskuje wątpliwą sławę podczas meczu hokejowego.Akcja filmu, do którego scenariusz napisała J.K. Rowling , rozpoczyna się w 1927 r., kilka miesięcy po tym, jak Newt pomógł zdemaskować i schwytać niesławnego czarnoksiężnika Gellerta Grindelwalda. Ten dotrzymał danego wcześniej słowa i uciekł w dramatycznych okolicznościach. Cały czas gromadzi nowych zwolenników swojej sprawy — wyniesienia czarodziejów ponad wszystkie niemagiczne istoty. Jedyną osobą będącą w stanie go powstrzymać jest czarodziej, którego niegdyś uważał za swojego najlepszego przyjaciela — Albus Dumbledore. Jednak Dumbledore nie obejdzie się bez pomocy swojego byłego ucznia Newta Scamandera, któremu już raz udało się pokrzyżować plany Grindelwaldowi. Przygoda ponownie splata losy Newta, Tiny, Queenie i Jacoba. Jednak misja ta będzie także sprawdzianem ich lojalności, kiedy będą stawiali czoła nowym zagrożeniom w coraz bardziej niebezpiecznym i podzielonym świecie czarodziejów.Minęło 18 miesięcy. Marcella żyje pod przybranym nazwiskiem w Belfaście, gdzie przeniknęła do mafijnej rodziny jako tajna agentka.Konflikt wilkołaków i czarodziejów na Uniwersytecie Belgrave osiąga szczyt — wtedy pojawia się potężniejsze zagrożenie, które może unicestwić i jednych, i drugich.Piekielnie zdolna, choć niepewna siebie Ally ( Lady Gaga ) przypadkiem spotyka w barze gwiazdora country ( Bradley Cooper ). Mimo różnic zakochują się w sobie i postanawiają wyruszyć we wspólną trasę. Dla niej to uczucie stanie się inspiracją do artystycznej pracy, a także katapultą do wielkiej kariery. Dla niego - być może początkiem końca.Trójstronne relacje, podwójne blefy i jeden wyjątkowy kandydat — startuje kampania przed wyborami do senatu stanowego, które Payton koniecznie chce wygrać.Dwójka śpiewaków z małego miasteczka dostaje szansę na realizację marzenia o występie na największym konkursie piosenki. W rolach głównych Will Ferrell Załamująca czasoprzestrzeń historia znajduje swój kres w nowym świecie, gdzie część rzeczy wydaje się znajoma, a część jest przerażająco dziwna.Oparta na faktach opowieść o bitwie w Mogadiszu. Była ona najdłużej trwającą walką, w którą zaangażowali się Amerykanie po wojnie w Wietnamie. Specjalne jednostki uderzeniowe amerykańskich sił zbrojnych - odział 120 Delta wraz z odpowiednim sprzętem zostają zrzucone 3 października 1993 do Somalii. Ich misja jest prosta. Mają porwać dwóch poruczników Mohameda Farraha Aidida, przywódcy wojsk zbuntowanych Somalijczyków. Jednakże zestrzelenie dwóch amerykańskich helikopterów UH-60 Black Hawk komplikuje sprawę.Opuszczając klinikę psychiatryczną Hunter Adams, zwany Patchem, wie jedno: zostanie lekarzem, oczywiście - psychiatrą. Ale jakże innym niż ci, którzy go dotąd leczyli. Kiedy zjawia się w szpitalu, w salach chorych fruwają baloniki, skaczą piłki, słychać śmiechy i żarty. Drobne schorzenia uleczy przecież uśmiech, w trudniejszych przypadkach potrzeba clowna, a kiedy on nie da rady - pojawi się anioł. To, co robi Patch, jego nauczyciele widzą jako lekceważenie medycyny, a przede wszystkim - ich autorytetu. Ale jak usunąć ze studiów studenta, który osiąga najlepsze wyniki w nauce mimo skłonności do zwariowanych żartów? Dziekan Walcott nie ustaje w wysiłkach i już zdaje się być bliski sukcesu...Dawno, dawno temu, w odległej krainie żyła zła królowa, która poleciła swemu myśliwemu zgładzić jedyną niewiastę piękniejszą od niej samej. Nie spodziewała się jednak, że podwładny sprzeciwi się jej rozkazom i zamiast zabić Królewnę Śnieżkę nauczy ją sztuki wojny. Niezwykłe nowe wcielenie legendarnej baśni autorstwa Joe Rotha. Jedna z najbardziej oczekiwanych premier roku.