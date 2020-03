Najlepsze dokumenty o wstrząsających zbrodniach

***

Na początku lat 80. XX wieku Henry Lee Lucas zwrócił na siebie uwagę opinii publicznej, przyznając się do popełnienia kilkuset morderstw. Wielu funkcjonariuszy policji chętnie łączyło go z kolejnymi zbrodniami, dowody potwierdzające ich przypuszczenia traktując jako sprawę drugorzędną.bierze pod lupę wątpliwości, jakie na przestrzeni lat wielokrotnie zgłaszali dziennikarze i prawnicy, pokazując jedną z największych plam na honorze amerykańskiego systemu sprawiedliwości. Twórcy pięcioodcinkowego serialu dokumentalnego prezentują nie tyle portret bezwzględnego mordercy, co przejmującą opowieść o człowieku gotowym przyznać się do najokrutniejszych zbrodni w zamian za akceptację środowiska i chwilę uwagi.Dla kogo? Dla tych, którzy wierzą, że prawda jest gdzieś tam.pokazała, że dokumenty true crime mogą nie tylko opowiadać o rzeczywistości, ale również ją kształtować. Dzięki filmowi Errola Morrisa niesłusznie skazany Randall Adams został zwolniony z więzienia i oczyszczony z zarzutów.pozwolił natomiast znaleźć winnego popełnionego przed laty morderstwa. Serial wygląda wprawdzie jak klasyczny zbiór gadających głów, ale ogląda się go jak najlepszy thriller.Dla kogo? Dla wierzących w sprawczą moc kina i miłośników rasowych thrillerów.Wywiady, na podstawie których Joe Berlinger zrealizował, trwały ponad 100 godzin. Tyle czasu zajęło Tedowi Bundy'emu opowiedzenie o swoich zbrodniach. Materiał przedstawia historię jednego z najbardziej brutalnych zabójców Ameryki. Ohyda jego czynów zdawała się nie przeszkadzać młodym kobietom, które tłumnie przybywały na jego procesy, a czasem nawet otwarcie flirtowały z oskarżonym. Czteroodcinkowy dokument pokazuje typowy dla amerykańskiego społeczeństwa fenomen fascynacji seryjnymi mordercami, ale też obnaża powszechne w latach 70. XX problemy amerykańskiej policji, której funkcjonariusze przez długi czas nie byli w stanie połączyć ze sobą zbrodni popełnianych w różnych częściach kraju. I chociaż mogłoby się wydawać, że o jego zbrodniach powiedziano i napisano już wszystko,udowadniają, że losy zabójcy wciąż są materiałem na wciągający dokument.Dla kogo? Dla tych, którzy rozczarowali sięPatrząc na zdjęcia Dee Dee Blanchard opiekującej się swą córką, trudno oprzeć się wrażeniu, że mamy przed sobą wzór cnót: matkę, która mimo licznych przeciwności losu nie ugina się w walce o lepsze jutro dla cierpiącej na różne schorzenia Gypsy. Jej historia odbiła się głośnym echem wśród amerykańskiej opinii publicznej, jednak nie ze względu na oddanie kobiety dziecku, lecz zbrodnię, której ofiarą padła ona we własnym domu. Okazało się bowiem, że Gypsy nic nie dolegało, Dee Dee cierpiała zaś na zastępczy zespół Münchhausena – zaburzenie psychiczne objawiające się celowym pogarszaniem zdrowia ukochanej osoby, by wzbudzić litość otoczenia.przedstawia tę sprawę w szerszym kontekście. Przy okazji warto zwrócić też uwagę na serialz nagrodzoną Złotym Globem rolą Patricii Arquette Dla kogo? Dla fanów "The Act" i tych, którzy wiedzą, że pozory mylą.Sprawa ta w pierwszej chwili może wzbudzać śmiech, prezentuje jednak nie mniej ważny problem niż pozostałe prezentowane tu filmy i seriale.opowiada historię kobiety, która po latach znoszenia upokorzeń i przemocy ze strony męża, zemściła się na nim... odcinając mu penisa. Twórcy serialu rozmawiają zarówno z tytułową bohaterką, jak i jej mężem, którzy mówią o feralnej nocy oraz jej wpływie na ich dalsze życie. Odkuty z tabloidowej sensacji dokument, choć opowiada o wydarzeniach z początku lat 90. XX wieku, porusza aktualne do dziś tematy, takie jak przemoc domowa czy prawa kobiet.Dla kogo? Dla mężczyzn. I kobiet.