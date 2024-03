W Polsat Box Go jest już dostępny cały pierwszy sezon

. Drugi sezon zadebiutował w serwisie w styczniu.

Czy 25-letni lekkoduch i zbliżająca się do czterdziestki rozwódka z trójką dzieci są w stanie stworzyć harmonijny związek? Na to pytanie odpowiedzi szukają twórcy komedii obyczajowej " Rodzina na Maxa ". Tytułowy bohater, barman Max, boi się zobowiązań niczym wampir wody święconej. Wszystko zmienia się, gdy na jego drodze staje zaradna właścicielka SPA, Karolina. Chłopak kompletnie traci dla niej głowę i gotów jest kompletnie przemeblować swoje życie. Najpierw jednak będzie musiał przekonać do siebie pociechy ukochanej, a także jej byłą (lecz wciąż mieszkającą pod tym samym dachem) teściową. Twórcy " Rodziny na Maxa " z lekkością i humorem opowiadają o tym, że miłość niejedno ma imię, a szczęście może pojawić się w naszym życiu w najmniej oczekiwanym momencie. Główne role w serialu grają Anna Smołowik Nikodem Rozbicki , zaś partnerują im m.in. Ewa Kasprzyk Sonia Bohosiewicz oraz Grzegorz Małecki . Za kamerą reżyserka megahitu " Sztuka kochania