Najlepsze seriale o syrenach. Top 6 seriali, które warto zobaczyć

Realizowany w latach 2013-2016 Serial " Mako Mermaids: Syreny z Mako " to spin-off innej popularnej produkcji, która znalazła się w tym zestawieniu - " H2O: wystarczy kropla ". Podczas podróży na tytułową wyspę 16-letni Zac Blakely ( Chai Romruen ) wpada do magicznego jeziorka i w efekcie staje się syrenkiem. Od tej pory za każdym razem, gdy bohater styka się z wodą, wyrasta mu rybi ogon. Trzy syreny, Sirena ( Amy Ruffle ), Nixie ( Ivy Latimer ) i Lyla ( Lucy Fry ), próbują pozbawić Zaca nadprzyrodzonych mocy. Obawiają się bowiem, że chłopak może ujawnić sekret Mako przed resztą świata. Co z tego wszystko wyniknie? Trochę młodzieżowej komedii, garść przygodowego fantasy oraz szczypta romansu. W sam raz, by złowić w sieci ławicę nastoletnich widzów.