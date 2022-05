Netflix ma nowe wytyczne: nie dla cenzury, większa oszczędność

Netflix zamierza oszczędzać?

Netflix nie zamierza cenzurować swoich treści

Netflix walczy z przeciekami

Netflix uaktualnia swoje wytyczne. Platforma opublikowała nowy oficjalny zestaw priorytetów. Ostatnio były one aktualizowane w 2017 roku. To coś na kształt oficjalnej filozofii firmy: zbiór zasad, którymi mają kierować się pracownicy serwisu. Prawdopodobnie jest to reakcja na ostatnie problemy serwisu: spadek subskrybentów oraz krytykę kontrowersyjnych treści, m.in. zawartych w stand-upie Dave'a Chappelle'a Pierwsza zmiana dotyczy tytułu dokumentu. Dotychczas zbiór wytycznych platformy nosił nazwę "Netflix Culture", teraz zmieniono tytuł na "Netflix Culture — Seeking Excellence" ("Kultura Netfliksa - Szukając doskonałości").Wśród nowych dyrektyw jest m.in. prośba o oszczędność. Znajdziemy tam sugestię, by pracownicy działali z "finansową odpowiedzialnością" i "rozsądnie wydawali pieniądze użytkowników". To bez wątpienia skutek pierwszego od dekady spadku subskrybentów serwisu, o jakim było niedawno głośno.Dokument zawiera też nowy rozdział "Artystyczna ekspresja", wyjaśniający, że platforma nie zamierza cenzurować "wybranych artystów bądź wypowiedzi", nawet jeśli niektórzy pracownicy uznają takie treści za szkodliwe. Sformułowane jest to bardzo dosadnie:Ta część wydaje się z kolei odpowiedzią na kontrowersje wokół Dave'a Chappelle'a i jego stand-upu " The Closer ", który po premierze na platformie przez wielu był krytykowany jako transfobiczny i homofobiczny. Szef programowy Netfiksa Ted Sarandos bronił decyzji o emisji programu, co spowodowało protesty w formie grupowych odejść pracowników., czytamy w dokumencie.Nowa sekcja "Etyczne oczekiwania" wydaje się z kolei być odpowiedzią na wyciek finansowych danych dotyczących " The Closer Chappelle'a i serialu " Squid Game ". W październiku Netflix zwolnił pracownika, który upublicznił dane, prawdopodobnie chcąc nagłośnić fakt, że platforma zapłaciła dużo więcej za kontrowersyjny program Chappelle'a niż za koreański serial. W rozdziale znajdziemy następujące wytyczne:, orazDodano również rozdział "Reprezentacja ma znaczenie", gdzie czytamy:Cały dokument znajdziecie TUTAJ