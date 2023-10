Netflix wygrał walkę ze współdzieleniem kont. Mocny wzrost użytkowników

Duży wzrost użytkowników

Netflix podał, że przychody spółki w trzecim kwartale wyniosły 8,54 mld dolarów. Zysk na akcje wyniósł zaś 3,73 dolara i pobił oczekiwania Wall Street (3,49 dolara).Analitycy spodziewali się 6 milionów. 30 września zarejestrowanych byłoTed Sarandos chwali się, że walka ze współdzieleniem kont, jaką rozpoczął w tym roku Netflix, okazała się sukcesem. Owszem,Taka sytuacja miała miejsce w każdym regionie.Dużą popularnością cieszy się opcja tańszego abonamentu w zamian za reklamy. Jednak tu wciąż przed platformą jest sporo wyzwań.Strajki scenarzystów i aktorów sprawiły, że produkcja contentu mocno zwolniła, a wiele kontraktów artystycznych wygasło. Jednak niespodziewanie strajki mają też mocno pozytywny efekt na finanse spółki. Władze Netfliksa szacują, że do końca roku przez strajki wygenerowane zostanieplan Premium zdrożał z 19,99 dol./m-c do 22,99 dol./m-c. Plan Podstawowy (który nie jest już oferowany, zastąpiony przez plan z reklamami) zdrożał zaś z 9,99 dol./m-c do 11,99 dol./m-c.Po kieszeni dostaną też użytkownicy Netfliksa