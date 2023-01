"Gwiezdne Wojny" czy "Star Trek"? Nicolas Cage wskazał faworyta

Nicolas Cage: jestem Trekkie



Nicolas Cage i jego powrót do Hollywood



Zwiastun filmu "Renfield"





Dla Czytelników, którzy w skrytości ducha liczyli na to, że Nicolas Cage dołączy kiedyś do ekranowego uniwersum " Gwiezdnych Wojen ", mamy złą wiadomość. Laureat Oscara nie jest fanem cyklu wymyślonego przez George'a Lucasa , w związku z czym nie zanosi się, aby przyszłości podjął współpracę z LucasFilm. Serce aktora należy do innej klasycznej serii science fiction.W rozmowie z Yahoo Entertainment Cage , który promuje aktualnie western " The Old Way ", wyznał:Aktor przyznał, że kibicuje serii od wielu lat.- ocenia Cage Po latach funkcjonowania poza głównym hollywoodzkim obiegiem Nicolas Cage powrócił do łask szefów wielkich wytwórni. Punktem zwrotnym okazała się rola w filmie " Świnia ", która przyniosła gwiazdorowi pochwały ze strony krytyków. Pierwsze efekty powrotu Cage'a do fabryki snów mogliśmy już zobaczyć. Kilka miesięcy temu do kin trafiła zrealizowana dla Lionsgate komedia " Nieznośny ciężar wielkiego talentu ". Wśród nadchodzących projektów najważniejszym zdaje się powstający dla Universalu komediowy horror " Renfield ", w którym Cage wcielił się w hrabiego Drakulę . W planach jest również trzecia część " Skarbu narodów ".