Nie tylko "Nieobliczalna". Top 5 kryminałów i thrillerów na Prime Video

Akcja filmu Jana Kidawy-Błońskiego to toczy się w burzliwych latach 60. XX wieku. Tytułowa " Różyczka " to Kamila Sakowicz ( Magdalena Boczarska ), młoda studentka polonistyki do szaleństwa zakochana w Romanie Rożku ( Robert Więckiewicz ) – ambitnym agencie SB. Na jego zlecenie zbliża się do profesora Adama Warczewskiego ( Andrzej Seweryn ), którego władze podejrzewają o autorstwo ośmieszających władzę tekstów publikowanych na Zachodzie. Sprawy komplikują się, gdy dziewczyna zaczyna żywić do niego głębsze uczucia.