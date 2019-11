Nowy "Bond" z rekordowym budżetem

3 2 1



Jak informuje "The Hollywood Reporter",to najdroższy film w historii cyklu o Jamesie Bondzie. Budżet widowiska wynosi 250 milionów dolarów i to jeszcze zanim do akcji wejdą spece od promocji, którzy na reklamę wydadzą nawet drugie tyle.Dotychczas palma pierwszeństwa należała do poprzedniej odsłony serii, czyliFilm z 2015 roku kosztował 245 milionów $.James Bond opuszcza czynną służbę i cieszy się spokojnym życiem na Jamajce. Tymczasem jednak jego stary przyjaciel Felix Leiter z CIA zwraca się do niego o pomoc. Misja uratowania porwanego naukowca okazuje się o wiele bardziej zdradliwa, niż mogłoby się wydawać i naprowadza agenta 007 na ślad tajemniczego złoczyńcy, dysponującego nową, niezwykle niebezpieczną technologią.Film trafi do kin 3 kwietnia 2020 roku. Prócz Daniela Craiga na ekranie zobaczymy m.in. Ralpha Fiennesa Léę Seydoux . Reżyseruje Cary Joji Fukunaga ).