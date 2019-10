Nowy singiel Zary Larsson w oryginalnym filmie animowanym Netflix

3 2 1

Netflix i Epic Records ogłosili, że nowy singiel Zary Larsson, wielokrotnie nagradzanej piosenkarki popowej, ujrzy światło dzienne 8 listopada. Zobaczcie zapowiedź wideo:Larsson nagrałaspecjalnie z myślą o, czyli animowanym filmie fabularnym Netflix w reżyserii Sergio Pablosa (współtwórcy). Światową premierę filmu na Netflix zaplanowano nato naprawdę piękny utwór" – mówi Larsson. "Tekst piosenki mówi o życzliwości, co świetnie nawiązuje do przesłania Klausa. Może stać się inspiracją dla każdego z nas, aby patrzeć na innych z większą wyrozumiałością"."Pamiętam, że po obejrzeniubyłem naprawdę poruszony, a słowa i melodia narodziły się natychmiast" – mówi współautor, Justin Tranter. "Głos Zary idealnie oddaje całą głębię tego filmu".to wspólne dzieło autora tekstów i aktywisty Justina Trantera (twórcy m.in. piosenek dla Seleny Gomez Cardi B i Camilli Cabello), Jussi Ilmari Karvinen vel "Jussifer" i Caroline Pennell. Piosenkę wykonuje Zara Larsson, producentem jest Jussifer, a za realizację odpowiada Tony Maserati. Zara Larsson jest reprezentowana przez wytwórnię TEN/Epic Records.O filmie:Kiedy Jesper ( Jason Schwartzman ) kończy szkołę dla listonoszy jako najgorszy uczeń, zostaje wysłany do placówki pocztowej na mroźnej wyspie pod Kołem Podbiegunowym, gdzie mało kto zamienia ze sobą choć słowo, nie wspominając nawet o listach. Jesper już chce zrezygnować, gdy w lokalnej nauczycielce Alvie ( Rashida Jones ) znajduje bratnią duszę i spotyka Klausa (laureat Oscara J.K. Simmons ), tajemniczego stolarza, który mieszka samotnie w chatce pełnej własnoręcznie zrobionych zabawek. Ta niezwykła przyjaźń sprawia, że miasteczko Smeerensburg znowu rozbrzmiewa radosnym śmiechem, a sąsiedzi z nowym zapałem wspierają się nawzajem, snują magiczne opowieści i z namaszczeniem wywieszają przy kominkach świąteczne skarpety.