Najlepsze bajki świąteczne. Top 10 bajek, które warto obejrzeć

Znane na całym świecie studio Aardman to nie tylko producent filmów o Wallace'ie i Gromicie, ale też bajki, która jakością bije na głowę większość świątecznej konkurencji. " Artur ratuje Gwiazdkę " odpowiada na podstawowe dziecięce pytanie: jak Święty Mikołaj może objechać cały świat w jedną noc? Odpowiedzią okazuje się być sławna, dopracowana co do minuty operacja Biegun Północny, w której bierze udział elitarna armia miliona Elfów Polowych, olbrzymie ponaddźwiękowe sanie oraz centrum dowodzenia znajdujące się pod lodem Bieguna Północnego. Kiedy dostawa prezentu do jednego z sześciuset milionów dzieci nie dochodzi do skutku, Arthur - najmłodszy syn Świętego Mikołaja - nie może tego znieść. Rozpoczyna szaleńczą misję i wyrusza, aby dostarczyć ostatni prezent na dwie godziny przed świątecznym porankiem. " Artur ratuje Gwiazdkę " to idealna propozycja dla dzieci dużych i małych.