O czym opowie "Bond 25"?

Choć główne zdjęcia dozdążyły się już zacząć i przerwać (przez kontuzję Daniela Craiga ), to o fabule widowiska wciąż nic nie wiemy. Teraz Baz Bamigboye w Daily Mail uchylił rąbka tajemnicy.Otóż twierdzi on, że intryga powiązana jest z projektem poznania ludzkiego genomu i dotyczyć będzie zagrożeń genetycznych. Podobno temat jest intrygujący, ale scenariusz Neala Purvisa Roberta Wade'a nie do końca potrafił go sprzedać widzom. To właśnie dlatego w kwietniu zatrudniona została scenarzystka Phoebe Waller-Bridge . Zdaniem Craiga , który wstawił się za nią u producentów, jest jedyną osobą na tyle inteligentną, by genetyczne zawiłości przerobić na atrakcyjną i zrozumiałą dla widzów formę.Podczas gdy Craig dochodzi do siebie po kontuzji, jakiej doznał na planie w Jamajce, Waller-Bridge pracuje z reżyserem, by nadać scenariuszowi ostateczny kształt. Sama scenarzystka deklaruje też, że jej celem jest również uczynienie postaci kobiecych prawdziwszymi i bliższymi życiu.Efekt jej pracy poznamy w kwietniu przyszłego roku, kiedy obraz trafi do kin.