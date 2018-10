OFICJALNIE: Scorsese i DiCaprio nakręcą kolejny film

Getty Images © Mark Davis



To już pewne: Martin Scorsese Leonardo DiCaprio nakręcą razem kolejny film. Latem przyszłego roku mają rozpocząć się zdjęcia doScenariusz pióra Erica Rotha ) powstał na podstawie książki Davida Granna pod tym samym tytułem. Autor odsłonił kulisy makabrycznych mordów, do których doszło w Oklahomie w latach 1921-25. Ofiarami byli Osagowie. Mordy rozpoczęły się po tym, jak na terenie należącym do plemienia odkryto ropę. Sytuacja zrobiła się na tyle poważna, że w sprawę zostały włączone służby federalne. Ze śledztwem związany był J. Edgar Hoover, który wykorzystał je do budowy swojej pozycji w siłach, które w przyszłości zmienił w FBI. Scorsese pracuje aktualnie nad postprodukcją dramatu sensacyjnego DiCaprio występuje w nowym filmie Quentina Tarantino będzie ich szóstym wspólnym przedsięwzięciem.Realizację filmu sfinansuje Imperative Entertainment ().