OSCARY 2020: "Melodia życia" reprezentantem Kambodży

Kambodża dołączyła do grona państw, które mają już swojego oscarowego kandydata. Kraj reprezentować będzie pokazywana w ubiegłym roku w Polsce na festiwalu Pięć SmakówFilm przedstawia trzy oddalone od siebie w czasie wydarzenia (1968, 1976, 2007), decydujące dla losów jednostki, jak i odzwierciedlające wspólne doświadczenie dwóch pokoleń. Pierwszym z nich są ludzie, których młodość przypadła na okres przewrotu politycznego i tyrańskich rządów reżimu Czerwonych Khmerów; drugą generacją zaś są ich dzieci, które dorastały w diasporze khmerskiej na całym świecie. Po latach pragną oni zrozumieć przeszłość, zrekonstruować historię Kambodży na podstawie rodzinnych wspomnień, ponieważ wiele źródeł, dokumentujących okres od 1953 aż do końca reżimu Czerwonych Khmerów, zostało zniszczonych.jest dopiero ósmym filmem wystawionym przez Kambodżę do oscarowego wyścigu. Kraj ten nigdy nie zdobył statuetki. Ma jednak jedną nominację (za).Kraje mają czas do 1 października, by zgłosić swoich kandydatów do Oscara. Do tej pory zrobiły to:Algieria:Gruzja:Iran:Kambodża:Szwajcaria: