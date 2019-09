OSCARY 2020: Indonezja wysyła film zakazany za perwersję

Do 59 wzrosła liczba państw, które zgłosiły swoich kandydatów do Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego. W ostatnim czasie uczyniły to Czarnogóra i Indonezja.Indonezja postanowiła wysłać do Los Angeles film, który u siebie w kraju wywołał spore kontrowersje. W wielu miastach jego pokazy zostały zakazane, bo uznano go za perwersyjny i bluźnierczy. Film przybliża ginącą tradycję tańca lengger. Tancerzami są wyłącznie mężczyźni, ale sam taniec bywa bardzo kobiecy i zmysłowy.Jest to drugi film w dorobku reżysera Garina Nugroho , który ma okazję walczyć o Oscara. Niemal 20 lat temu kandydatem Indonezji był bowiem. Kraj ten nie otrzymał nominacji.Czarnogóra po raz szósty spróbuje powalczyć o swoją pierwszą oscarową nominację. Kandydatem został dramat. Film składa się z trzech historii, których bohaterami są ojciec i syn. Pierwsza rozgrywa się po zakończeniu II wojny światowej, druga po upadku Muru Berlińskiego, a trzecia po rozpadzie Jugosławii.Kraje mają czas do 1 października, by zgłosić swoich kandydatów do Oscara. Do tej pory zrobiły to:Algieria:Austria:Belgia:Boliwia:Bośnia i Hercegowina:Brazylia:Bułgaria:Chile:Chorwacja:Czarnogóra:Czechy:Dominikana:Egipt:Ekwador:Estonia:Etiopia:Finlandia:Gruzja:Hiszpania:Holandia:Indonezja:Iran:Japonia:Kambodża:Kenia:Kirgistan:Kolumbia:Korea Południowa:Kosowo:Kostaryka:Kuba:Litwa:Łotwa:Macedonia Północna:Maroko:Meksyk:Nepal:Niemcy:Norwegia:Pakistan:Palestyna:Panama:Peru:Polska:Portugalia:RPA:Rumunia:Serbia:Słowacja:Słowenia:Szwajcaria:Szwecja:Tajwan:Tunezja:Turcja:Uganda:Ukraina:Urugwaj:Węgry: