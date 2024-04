Obsada "Księgowego 2" powiększa się. Kto dołączył do Bena Afflecka?

Co wiemy o "Księgowym 2"?

O czym opowiada "Księgowy"? Zobacz zwiastun

"The Accountant 2" początkowo miał być projektem Warner Bros., ale ostatecznie trafił do Amazon MGM Stuios. W tytułowej roli ponownie zobaczymy Bena Afflecka , któremu towarzyszyć będą znani z oryginału Jon Bernthal Szef agentki Marybeth Mediny ( Cynthia Addai-Robinson ) zostaje zamordowany. Jedyną osobą, która może jej pomóc w rozwiązaniu zagadki jego śmierci, jest Christian Wolff ( Ben Affleck ). Może liczyć na pomoc swojego brata Braksa ( Jon Bernthal ). Ich działania przyciągają uwagę najbardziej bezwzględnych zabójców na świecie, którzy nie cofną się przed niczym, by prawda nie wyszła na jaw. Księgowy " trafił na ekrany w 2016 roku. Główne role zagrali Ben Affleck Jon Bernthal . Zobaczcie zwiastun:Christian Wolff ( Ben Affleck ) to matematyczny geniusz, który zdecydowanie lepiej czuje się w towarzystwie liczb niż ludzi. Po godzinach pracuje jako księgowy dla najbardziej niebezpiecznych organizacji przestępczych na świecie. Gdy rząd zaczyna deptać mu po piętach, podejmuje współpracę z legalną firmą. Jej księgowa wykryła niezgodność opiewającą na miliony dolarów. W miarę jak Christian zbliża się do odkrycia prawdy, liczba ofiar wzrasta.