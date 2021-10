Oscary 2022: Polska koprodukcja z Noomi Rapace w grze

Mamy kolejny polski akcent w tegorocznym wyścigu oscarowym. Wszystko za sprawą Islandii, która do walki o Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego wystawiła " Lamb ", czyli koprodukcję z Polską i Szwecją. Lamb " miał swoją premierę na tegorocznym festiwalu w Berlinie. Jest to historia młodego małżeństwa, która na islandzkich pustkowiach hoduje owce. Pewnej nocy w stadzie rodzi się niezwykła istota.Islandia uczestniczy w oscarowej rywalizacji od początku lat 80. Do tej pory zdobyła tylko jedną nominację, za " Dzieci natury ".Do tej pory do rywalizacji oscarowej zgłosiły się następujące kraje:Albania: "Dy luanë drejt Venecias"Armenia: "Si le vent tombe"Austria: "Große Freiheit"Brazylia: "Deserto Particular"Bułgaria: "Strah"Chorwacja: "Tereza37"Czechy: "Zátopek"Ekwador: "Sumergible"Finlandia: "Hytti nro 6"Francja: "Titane"Grecja: "Digger"Gruzja: "Meotche Braitoni"Hiszpania: "Szef roku"Holandia: "Do Not Hesitate"Indonezja: "Yuni"Irlandia: "Foscadh"Islandia: "Lamb"Izrael: "Vayehi Boker"Japonia: "Drive My Car"Kambodża: "Bodeng sar"Kanada: "Les oiseaux ivres"Kirgistan: "Shambala"Kolumbia: "Memoria"Korea Południowa: "Mo-ga-di-syu"Kosowo: "Zgjoi"Macedonia Północna: "Sestri"Malawi: "Fatsani"Malta: "Luzzu"Maroko: "Haut et fort"Niemcy: "Jestem twój"Peru: "Manco Cápac"Polska: "Żeby nie było śladów"Serbia: "Oaza"Słowacja: "Cenzorka"Słowenia: "Sanremo"Somalia: "Guled & Nasra"Szwajcaria: "Olga"Tajwan: "Pu bu"Tunezja: "Fartattou el thahab"Ukraina: "Złe drogi"Węgry: "Post Mortem"