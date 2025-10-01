Październik w Multikinie – premiery, powroty i filmowe emocje

Październik w kinach sieci Multikino zapowiada się wyjątkowo – od dokumentu o Frizie i Wersow, przez powrót "Avatara: Istoty wody" i premierę "TRON: Ares", aż po horror "Czarny telefon 2", polskiego kandydata do Oscara "Franz Kafka" i liczne propozycje familijne. Szczegółowy repertuar jest dostępny na stronie www.multikino.pl.
3 października do kin wejdzie dokumentalna produkcja "Friz & Wersow. Miłość w czasach online
" – autentyczny portret "power couple", który udowadnia, że prawdziwe uczucie przetrwa każdy sztorm, a rodzina i sukces mogą iść w parze. Ponadto na początku miesiąca na tydzień do kin sieci Multikino powróci "Avatar: Istota wody
" w wersji 3D z napisami oraz w 3D z dubbingiem. To doskonała okazja, aby przypomnieć sobie drugą część historii z Pandory przed premierą filmu "Avatar: Ogień i popiół
", który trafi na ekrany 19 grudnia. Dodatkowo 2 października we wszystkich kinach sieci Multikino w ramach cyklu "OFFowe Kino z Lotto" odbędą się przedpremierowe pokazy komedii "Skomplikowani
" – inteligentnej, zabawnej i zaskakująco czułej opowieści o tym, że rozwód to dopiero początek. Od 3 października film będzie dostępny w wybranych kinach.
10 października do kin trafi "TRON: Ares
" - film Joachima Rønninga
z Jaredem Leto
, Gretą Lee
, Evanem Petersem
i Hasanem Minhaiem
. Na widzów czeka historia Programu Ares, który przenosi się z cyfrowego świata do naszej rzeczywistości. Czy ludzkość jest gotowa na pierwszy kontakt ze Sztuczną Inteligencją? Druga propozycja to polska produkcja "Chopin, Chopin!
", która uczestników seansu przeniesie do Paryża 1835 rok. Fryderyk Chopin ma 25 lat i jest ulubieńcem paryskich salonów, arystokracji i króla Francji. Żadne znaczące wydarzenie nie może odbyć się bez jego udziału.
17 października widzowie o mocnych nerwach będą mogli wybrać się na horror "Czarny telefon 2
". Czterokrotnie nominowany do Oscara® Ethan Hawke
powraca w najbardziej złowieszczej roli w swojej karierze. Ponadto premierę będą miały dwie polskie komedie – "Seks dla opornych
" z Piotrem Adamczykiem
i Iloną Ostrowską
w rolach głównych oraz "LARP. Miłość, trolle i inne questy
" z Bartłomiejem Topą
, Sandrą Drzymalską
, Martyną Byczkowską
i Filipem Zarębą
. Warto wybrać się do kina również na najnowsze dzieło Luki Guadagnino
"Po polowaniu
". To trzymający w napięciu dramat psychologiczny, w którym Julia Roberts
gra Almę Olsson - profesorkę w collegu, której życie osobiste i zawodowe jest na rozdrożu.
Natomiast 24 października do kin wejdzie polski kandydat do Oscara "Franz Kafka
" – długo oczekiwana, międzynarodowa produkcja w reżyserii wielokrotnie nagradzanej Agnieszki Holland
oraz film zrealizowany na podstawie bestsellerowej powieści – "Gdyby nie ty
" autorstwa Colin Hoover.
31 października premierę będzie miał film anime "Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
". Denji pracował dla yakuzy jako łowca demonów, próbując spłacić odziedziczony po rodzicach dług. Gangsterzy dopuścili się jednak zdrady i zlecili jego zabójstwo. Tracący przytomność Denji zawarł układ z Pochitą, ukochanym pieskiem-demonem, który uratował mu życie. W ten sposób połączyli się ze sobą i tak powstał niepowstrzymany Chainsaw Man. W repertuarze nie zabraknie również horrorów "Good Boy
" oraz "Rosario
". Na wielkie ekrany powróci "Rocky Horror Picture Show (re-release)
". Dodatkowo w wybranych kinach widzowie będą mogli zobaczyć komedię "Anioł stróż
", w której Keanu Reeves
zaskakuje komediowym talentem, a Seth Rogen
po raz kolejny udowadnia, że potrafi rozbawić do łez.
Październik przyniesie wiele ciekawych, familijnych premier. Na wielkim kinowym ekranie najmłodsi widzowie będą mogli już 3 października zobaczyć "Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Licz do czterech
" oraz animację "Super Charlie
". 4 i 5 października przedpremierowo będzie można zobaczyć "Koci domek Gabi
", a premierę film będzie miał 10 października. Tydzień później w repertuarze widzowie znajdą animację "Koszmarek
". 24 października do kin wejdzie polski film familijny "Skarbek i tajemnica magicznego sreberka
" oraz kanadyjska animacja "Super pies i kot łotr
".
Szczegółowy repertuar oraz więcej informacji na temat filmów znajduje się na stronie www.multikino.pl
.
Informacja sponsorowana