To już pewne! Transformers i G.I. Joe w jednym filmie. Kiedy premiera?

Ostatnia scena "Transformers: Przebudzenie bestii" mówiła prawdę

Zwiastun filmu "Transformers: Przebudzenie bestii"

Jeśli oglądaliście widowisko, to informacja o crossoverze nie powinna być zaskoczeniem. Może jedynie dziwić fakt, że oficjalnie Paramount potwierdza go dopiero teraz, niemal rok po premierze tamtego filmu.W ostatniej sceniebohater grany przez Anthony'ego Ramosa spotyka agenta (granego przez Michaela Kelly'ego ) powiązanego z uniwersum "G.I. Joe".Paramount jednak nie ujawniło żadnych szczegółów projektu. Nie jest więc jasne, czy fabuła filmu będzie czerpać z komiksów Marvela z lat 80., w których oba uniwersa zostały połączone.Nie jest również jasne, czy za film odpowiadać będzie reżyser " Transformers: Przebudzenie bestii Steven Caple Jr. Ten promując widowisko mówił o pomysłach na sequel i crossover, więc ewidentnie byłby nim zainteresowany.Wiemy za to, kiedy możemy się filmu spodziewać.