Twórcy nowych "Transformers" zlitowali się nad widzami

Nowe "Transformers" jednym z najkrótszych filmów w serii

Co wiemy o filmie "Transformers: Przebudzenie bestii"?

Zwiastun filmu "Transformers: Przebudzenie bestii"

Jak podaje Collider,(bez napisów końcowych).Tym samym jest do druga najkrótsze część cyklu. Krótszy - i to zaledwie o 3 minuty - był tylko spin-off z 2018 roku. Widowiska Michaela Baya były zdecydowanie dłuższe. Rekordzistą pozostaje, który trwał 2 godziny i 45 minut.Widowiskotrafi do kin na początku czerwca. Stanowi ono formę "miękkiego rebootu"., tworzeniu ciekawych i wiarygodnych postaci oraz interakcji. Oczywiście wciąż ma być sporo akcji, ale nie tylko ona ma się liczyć.W nowej odsłonie cyklu były wojskowy i badaczka artefaktów łączą siły z Autobotami, by powstrzymać zagładę świata. Film ma nam zaprezentować - po raz pierwszych w aktorskich produkcjach - jednego z największych złoczyńców uniwersum Transformers