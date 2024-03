Reżyserka "Wonder Woman" wraca do "Gwiezdnych wojen"

Szwadron łotrów jednak ma Moc?

Getty Images © Rodin Eckenroth



Co wiemy o "Rogue Squadron"?

Przypomnijmy, żeWtedy za scenariusz odpowiadał Matthew Robinson (" Miłość i potwory ", " Dora i miasto złota ").Premiera filmu była zapowiedziana na grudzień 2023 roku. Jednaki projekt trafił do zamrażarki. We wrześniu 2022 roku film został usunięty z kalendarza premier Disneya.Jednak Patty Jenkins w "Talking Pictures" ujawniła, że w ubiegłym roku. Umowa na przygotowanie przez nią konspektu scenariuszowego została zawarta jeszcze przed wybuchem strajku scenarzystów. Jenkins twierdzi, że wciąż pracuje nad tekstem. Kiedy przekaże go wytwórni, to od Lucasfilm będzie zależała decyzja, co dalej z nim zrobić.Szczegóły widowiska "Star Wars: Rogue Squadron" nigdy nie zostały ujawnione. Sam tytuł sugeruje, że będzie to opowieść o elitarnej Eskadrze Łotrów, najsłynniejszej jednostce bojowej Sojuszu Rebeliantów i Nowej Republiki. W jej szeregach walczyli m.in. Luke Skywalker i Wedge Antilles.Sama Jenkins kilka lat temu w jednym z wywiadów mówiła, że. A w charakterze inspiracji zamierza wykorzystać doświadczenia swojego ojca, wojskowego pilota.