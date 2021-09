Piątek na Millennium Docs Against Gravity

Na Millennium Docs Against Gravity rozpoczynamy weekend! Nie możecie przegapić licznych spotkań z twórcami oraz debat na ważne tematy.

PIĄTEK, 10 WRZEŚNIA

Film i spotkanie: "Skąd przybywamy", reż. Marc Bauder, Kinoteka, sala 4, 18:00

Film i debata: "Biały Szum", reż. Daniel Lombroso, Kinoteka, sala 1, 18:00

Debata po filmie: Wzloty i upadki alt-prawicy. Co dalej po erze Trumpa?

Film i spotkanie: "W drodze do Samarkandy" ("Pozzis, Samarkand"), reż. Stefano Giacomuzzi, Kinoteka, sala 3, 18:45

Po filmie spotkanie z reżyserem i bohaterem: Szalona wyprawa motocyklowa

Spotkanie: Największa prowokacja w historii kina

Spotkanie po filmie z reżyserem Jonasem Poher Rasmussenem: W poszukiwaniu nowego domu

Wydarzenie specjalne: Pokaz filmu "Na srebrnym globie", Komuna Warszawa, ul. Emilii Plater 31, 22:00

Film pokazuje dramatyczny obraz świata, o którym opowiadają intelektualiści i naukowcy, postulując konieczne zmiany na naszej planecie. Poznajemy nieograniczone możliwości naszego mózgu, spuściznę kolonializmu i wachlarz uczuć robota. Inspirujące spojrzenie na nasz świat daje nadzieję.Po filmie spotkanie spotkanie online z reżyserem Marcem Bauderem Więcej o filmie i bilety: https://mdag.pl/18/pl/warszawa/movie/Skad-przybywamy Opowieść o początku końca amerykańskiej prawicy. Daniel Lombroso śledzi losy trojga aktywistów alt-rightowych od momentu wygrania wyborów prezydenckich przez Donalda Trumpa w 2016 roku, pokazując kolejne kryzysy zwiastujące przegraną kampanię z roku 2020.Polityczno-popkulturowy rzut oka na nowe nurty, dezinformację i nastroje społeczne w USA i Europie. Goście i gościni: Andrzej Kohut, Tomasz Markiewka, Anna Mierzyńska. Prowadzenie: Maciej CzarneckiWięcej o filmie i bilety: https://mdag.pl/18/pl/warszawa/movie/Bialy-szum Więcej o wydarzeniu: https://mdag.pl/18/pl/warszawa/event/Debata%253A-Wzloty-i-upadki-alt-prawicy.-Co-dalej-po-erze 73-letni Alfeo Carnelutti, przez wszystkich znany jako Cocco", jest jedynym stałym mieszkańcem włoskiego Pozzis. Jest pustelnikiem, odsiedział 10 lat w więzieniu za morderstwo i cierpi na chorobę Leśniowskiego-Crohna. Postanawia wyruszyć w pełną przygód podróż do Samarkandy w Uzbekistanie, zwanej „kamiennym miastem”. Nie jedzie samolotem czy pociągiem, lecz Harleyem-Davidsonem z 1939 roku, starszym niż on sam.Młody reżyser Stefano Giacomuzzi wsiadł z ekipą filmową do vana i wyruszył w podróż za charyzmatycznym Alfeo Carneluttim, który postanowił motocyklem przemierzyć trasę z Włoch do Samarkandy w Uzbekistanie.Więcej o filmie i bilety: https://mdag.pl/18/pl/warszawa/movie/W-drodze-do Więcej o wydarzeniu: https://mdag.pl/18/pl/warszawa/event/Szalona-wyprawa-motocyklowa%253A-Spotkanie-z-rezyserem-i-bohaterem-filmu-W-PODROZY-DO Okolice Gran Chaco w Paragwaju to ojczyzna Indian Ayoreo. Dopiero stosunkowo niedawno nawiązali kontakt z białą cywilizacją. Zachęceni przez misjonarzy chrześcijańskich wizjami lepszego życia i wypychani z lasu przez osadników, porzucili swój świat natury i zamienili szamanów na Biblię. Mateo nagrywa na magnetofonie kasetowym z lat 70. XX wieku opowieści i piosenki swoich pobratymców, aby ocalić pamięć obrzędów i mitów plemienia. Nie wie tylko dla kogo.Po filmie spotkanie z reżyserką Arami Ullón Więcej o filmie i bilety: https://mdag.pl/18/pl/warszawa/movie/Zostalo-nam Film kręcony potajemnie przez ponad dekadę. Jest najbardziej niepokojącą historią naszych czasów. 10 lat temu do Madsa Brüggera , przyszedł Ulrich Larsen, bezrobotny szef kuchni. Oznajmił, że chce szpiegować wewnątrz struktur powiązanych z Koreą Północną. W ciągu kolejnej dekady Larsen infiltruje The Korean Friendship Association (KFA). Udaje mu się zdobyć zaufanie jej przywódców, dzięki czemu odkrywa szokujące fakty.Dobrze znany publiczności festiwalowej duński reżyser Mads Brügger (" Kto zabił sekretarza generalnego ONZ? ", " Ambasador ") powraca z najnowszym eksperymentem dokumentalnym. " Kret w Korei " nie tylko ujawnia szokującą wiedzę o rządach Kim Dzong Una, ale stawia pytania o granice zaangażowania reżysera w życie bohaterów filmu.Więcej o filmie i bilety: https://mdag.pl/18/pl/warszawa/movie/Kret-w-Korei Więcej o wydarzeniu: https://mdag.pl/18/pl/warszawa/event/KRET-W-KOREI%253A-najwieksza-prowokacja-w-historii-kina.-Spotkanie-z-Madsem Animowany film dokumentalny, który stał się przebojem festiwalu w Sundance, gdzie zdobył Wielką Nagrodę Jury w Konkursie Międzynarodowym. Poruszająca historia nastolatka uciekającego z matką i rodzeństwem z ogarniętego wojną Afganistanu do Europy. Bohater musiał brutalnie wkroczyć w dorosłość i przez ponad 20 lat tłumił w sobie traumatyczne doświadczenia. Rasmussen udowodnił, że intymna opowieść o dorastaniu i szukaniu tożsamości może porwać tłumy. Sięgnął po animację, bo bohater filmu, jego dawny kolega ze szkolnej ławki, nie był gotów stanąć oko w oko z kamerą. Dlaczego?Więcej o filmie i bilety: https://mdag.pl/18/pl/warszawa/movie/Przezyc Więcej o wydarzeniu: https://mdag.pl/18/pl/warszawa/event/PRZEZYC%25253A-poruszajacy-dokument-animowany.-Spotkanie-z-rezyserem-Jonasem-Poherem-276 Bezpłatny wstęp w zależności od ilości miejsc. Decyduje kolejność przybycia.Na jakiejś planecie... Jeździec przywozi kosmonautom tajemniczy przedmiot, który spadł z nieba. Rozpoznają oni system przekaźnikowy sprzed kilkudziesięciu lat. Schodzą do starej hali komputerów, gdzie odczytują wideopamiętnik rozpoczynający się lotem kabiny kosmicznej i rozbiciem się w górach jakiejś planety.Więcej o wydarzeniu: https://mdag.pl/18/pl/warszawa/event/Pokaz-filmu-%25E2%2580%259ENa-srebrnym-globie%25E2%2580%259D---bezpłatny-wstęp-w-zaleznosci-od-ilosci-miejsc.-Decyduje-kolejność