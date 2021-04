Player poleca: Oto filmy i seriale, które obejrzycie w kwietniu

***

W kwietniu na Playerze pojawi się kolejna transza wyjątkowych nowości. Wśród propozycji kinowe hity dostępne w pakiecie podstawowym "PLAYER" (m.in. " Żywioł ", " 1917 " czy " Jutro będziemy szczęśliwi "), wciągające seriale (m.in. " Klangor "), a także poruszające produkcje discovery+, w tym " Resurrection " i " Francesco ".Poniżej możecie zobaczyć pełną listę kwietniowych nowości. Resurrection " to biblijna opowieść, którą zaczyna się bezpośrednio po ukrzyżowaniu Jezusa. Apostołowie tracą przewodnika, desperacko szukają wsparcia i zrozumienia, jednocześnie chowając się przed swoimi prześladowcami. Trzy dni później – wraz ze zmartwychwstaniem – powraca nadzieja.Film dostępny od 3 kwietnia w pakiecie "PLAYER". Francesco " to intymny portret papieża Franciszka. Pozwala z bliska przyjrzeć się posłudze człowieka, który do trudnych i złożonych problemów podchodzi z ogromną pokorą, mądrością i otwartym sercem. Film porusza aktualne i ważne tematy jak: zmiany klimatu, kwestie migracji i przyjmowania uchodźców, wzmocnienie pozycji kobiet, wykorzystywanie seksualne i tematy LGBTQ czy pandemia, malując portret lidera z niespotykaną empatią i dając nadzieję w tych bezprecedensowych czasach. Pozwala także spojrzeć na głowę Kościoła katolickiego z perspektywy osób, które współpracują z nim najbliżej.Film dostępny jest w pakiecie "PLAYER".Zbudowana na środku Zatoki Meksykańskiej platforma wiertnicza Deepwater Horizon jest wielkości małego osiedla i wysokości wieżowca. Na jej pokładzie pracownicy wydobywają niespotykane dotąd ilości ropy, przynosząc swoim właścicielom krociowe zyski. Podczas jednego z rozruchów wiertła dochodzi jednak do awarii, która wkrótce doprowadza do serii eksplozji i pożaru całej platformy. W tym samym czasie Zatokę nawiedza sztorm. Kapitan Mike Williams (w tej roli Mark Wahlberg ) zostaje sam na polu walki - służby ratunkowe nie będą w stanie przyjść załodze z pomocą ze względu na ekstremalne warunki pogodowe. Wiedząc, że w każdej chwili może dojść do zatonięcia platformy, Williams zrobi wszystko, by ocalić swoich ludzi.Film dostępny od 2 kwietnia w pakiecie "PLAYER".Poruszający dramat o dojrzewaniu do odpowiedzialności i odkrywaniu, jakimi wartościami naprawdę warto się kierować. Samuel ( Omar Sy ) prowadzi beztroskie życie na Francuskiej Riwierze. Czas umilają mu przygodne romanse z turystkami. Jedna z takich przygód kończy się w niespodziewany dla Samuela sposób – pewnego dnia jego była kochanka Kristin ( Clémence Poésy ) wręcza mu bardzo szczególny prezent. "To twoja córka" – mówi i znika. Od tej chwili Samuel staje się pełnoetatowym samotnym tatą maleńkiej Glorii. O dzieciach nie ma pojęcia, lecz uczucie do dziewczynki dodaje mu sił, aby sprostać wyzwaniom ojcostwa. Sielanka nie trwa jednak długo. Gdy Gloria ma 8 lat, na horyzoncie niespodziewanie pojawia się Kristin, która postanawia odzyskać dziecko!Film dostępny od 2 kwietnia w pakiecie "PLAYER".Zośka jest atrakcyjna, wykształcona i wie, czego chce. Rodzinne miasteczko zamieniła na warszawską korporację i pnie się po drabinie sukcesu, choć do raju jeszcze droga daleka. Zamiast luksusowego apartamentu – kawalerka na kredyt, zamiast prestiżowej pracy – użeranie się z nieokrzesanym szefem, zamiast szczęśliwego życia – udawanie kogoś, kim nie jest. Pewnego dnia Zośka zalicza twarde lądowanie. Oszukana przez szefa traci pracę i reputację. Ten otrzeźwiający kubeł zimnej wody budzi ją z korpo-snu i zmusza do działania. W tym pełnym wyzwań momencie kobieta poznaje stolarza Janka. Nie jest on jednak spełnieniem jej ambitnych marzeń. Powraca więc do swojego pierwotnego planu - chce wziąć z życia to, co jej się należy - przyjaźń, szacunek i satysfakcjonującą pracę. A przy okazji ukarać byłego szefa kanciarza i złowić dorodny okaz prawdziwego faceta. Słaba płeć? Serio?Film dostępny od 2 kwietnia w pakiecie "PLAYER".Massimo Torricelli to młody i przystojny szef sycylijskiej rodziny mafijnej. Po zamachu, w którym ginie jego ojciec, jest zmuszony przejąć rządy. Laura Biel, dyrektor sprzedaży w luksusowym hotelu, odnosi sukcesy zawodowe, ale w życiu prywatnym brakuje jej namiętności. By podjąć ostatnią próbę ratowania związku, razem z partnerem i przyjaciółmi wylatuje na Sycylię. Laura nie spodziewa się, że na jej drodze stanie Massimo – najniebezpieczniejszy mężczyzna na wyspie, który porwie ją, uwięzi i da 365 dni na pokochanie go.Film dostępny od 1 kwietnia w pakiecie "PLAYER".Kucyki Pony wyruszają w podróż, aby pokonać ciemne siły, które zaatakowały stolicę ich królestwa. Wykorzystując siłę przyjaźni, stawią czoła niebezpieczeństwom i zrobią wszystko, co w ich mocy, aby obronić ojczyznę. Stadko dzielnych kucyków staje oko w oko ze swoim największym wrogiem. Złowrogi Król Burzy postanawia wykraść całą magię z ich rodzinnego królestwa. By ją odzyskać, dzielne koniki wyruszą w pełną przygód podróż, podczas której zyskają nowych przyjaciół, jak morskie kucyki czy dobroduszni piraci, przeżyją wiele emocjonujących i zabawnych perypetii, a także po raz kolejny udowodnią, że przyjaźń to magia!Film dostępny od 2 kwietnia w ofercie "na życzenie".Stacja The Fox News to jedna z największych telewizji informacyjnych w USA. Praca w niej otwiera drzwi do wielkiej dziennikarskiej kariery i równie wielkich pieniędzy. Żeby ją dostać i utrzymać, a potem wspiąć się po szczeblach kariery trzeba zadowolić jej twórcę i despotycznego szefa Rogera Ailesa. W przypadku kobiet pracujących w stacji, słowo "zadowolić" ma bardzo dosłowne znaczenie. Zaczyna się od niewybrednych żartów, aluzji, a kończy na erotycznych propozycjach nie do odrzucenia. Ten stan rzeczy trwa przez lata, a dziennikarki stacji przechodzą koszmar. Odmowa obcowania z Ailesem grozi nie tylko zastopowaniem kariery, ale wyrzuceniem z pracy i wilczym biletem na rynku. Niespodziewanie puszka Pandory zostaje otwarta, kiedy szanowana i lubiana prezenterka Gretchen Carlson zostaje zwolniona z powodu swojego wieku. Okazuje się, że kobieta przygotowywała się na ten moment od dawna...17 kwietnia film trafi do pakietu "PLAYER CANAL+", obecnie można go oglądać w formule "na życzenie".Dwaj brytyjscy szeregowcy Schofield i Perry, u schyłku pierwszej wojny światowej otrzymują ogromnie ryzykowną misję, od której powodzenia zależy życie ich towarzyszy. Muszą przedrzeć się za linię wroga i przekazać rozkaz odwołujący atak, który w świetle nowych informacji nie ma najmniejszych szans powodzenia. Jeśli nie uda się wypełnić misji, niechybna śmierć czeka ponad 1600 żołnierzy, a wśród nich brata Schofielda.24 kwietnia film trafi do pakietu "PLAYER CANAL+".Córka psychologa więziennego ginie w niewyjaśnionych okolicznościach. Ojciec desperacko rozpoczyna poszukiwania nastolatki na własną rękę. Dramatyczna sytuacja, w której znajduje się rodzina, pogłębia kryzys wzajemnych relacji, niezrozumienia, emocjonalnego dystansu i braku więzi. Tymczasem wokół sprawy narasta zmowa milczenia.Serial dostępny w pakiecie "PLAYER + CANAL+". Diana (w tej roli ponownie Gal Gadot ), amazońska księżniczka o nadprzyrodzonych mocach, powraca jako " Wonder Woman 1984 ". Tym razem trafia w środek zimnej wojny, gdzie musi stawić czoło niebezpiecznym przeciwnikom. Film miał swoją premierę w grudniu 2020 r. Z uwagi na pandemię nie wszyscy go zobaczyli, teraz więc mają szansę!Film dostępny jest w pakiecie "HBO". Opowieść podręcznej " to serial na podstawie powieści Margaret Atwood o życiu w dystopijnym świecie Gilead, totalitarnego społeczeństwa, które powstało w Stanach Zjednoczonych. Po katastrofach naturalnych i spadającej liczbie urodzeń, Gilead jest rządzony przez fundamentalistów podążających ścieżką "powrotu do tradycyjnych wartości". Offred ( Elisabeth Moss ), jedna z niewielu płodnych kobiet, jest Podręczną i reprodukcyjną surogatką w domu potężnego Komandora. W czwartym sezonie główna bohaterka staje na czele rebeliantów, których głównym celem jest zemsta za lata cierpienia i niesprawiedliwości.Serial dostępny od 29 kwietnia w pakiecie "HBO".Londyn pod koniec XIX w. W mieście zaczynają pojawiać się kobiety o niezwykłych magicznych zdolnościach. Budzą strach, niechęć i wrogość. Dwie z nich stają na czele grupy, by dać dom podobnym do siebie wyrzutkom i wspólnie walczyć ze złem.Serial dostępny od 12 kwietnia w pakiecie "HBO".To historia o niecodziennym sojuszu między altruistycznym prokuratorem, a skorumpowanym agentem FBI. Boston, początek lat dziewięćdziesiątych XX wieku, gdzie w mieście szerzy się przestępczość i bezprawie, a korupcja i rasizm są na porządku dziennym. Nadchodzą zmiany, a ich inicjatorem jest prokurator Decourcy Ward ( Aldis Hodge ). Mężczyzna zawiera niespodziewany sojusz z szanowanym, ale i skorumpowanym agentem FBI Jackiem Rohrem ( Kevin Bacon ). Wspólnie pracują nad sprawą rodziny z Charlestown, która okrada samochody pancerne.Serial dostępny w pakiecie "HBO".