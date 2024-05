Ben Affleck gotowy na powrót do Marvela. A czy świat jest na to gotowy?

Ben Affleck w Marvelu? Powróci jako Daredevil?

Zwiastun widowiska "Deadpool & Wolverine"

Specjalizujący się w rozpowszechnianiu hollywoodzkich przecieków Daniel Richtman daje nadzieję fanom aktora. Jednak twierdzi on, żeNie powinno to dziwić. Jego rola w widowiskustała się komediowym memem. On sam nie wspomina jej zbyt ciepło. Jak jednak twierdzi Richtman, Affleck Co więcej, rozmowy w tej sprawie były już prowadzone.Niestety Richtman nie wspomina o tym, kogo Ben Affleck mógłby zagrać w MCU i jak zakończyły się rozmowy.