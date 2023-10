Ta książka wstrząśnie światem? Hugh Jackman pisze autobiografię

Hugh Jackman w końcu będzie szczery

Opierając się na swoich anonimowych źródłach "Us Weekly" twierdzi, że Hugh Jackman zdecydował się na napisanie autobiografii, boW książce oczywiście opowie o kulisach związku i tym, jak doszło do ogłoszenia rozwodu. Z doniesień medialnych wynika, że. Podobno małżonkowie doszli do takiego punktu, w którym zorientowali się, że są raczej przyjaciółmi, a nie partnerami.Jednak Jackman nie ograniczy się jedynie do opowiedzenia o związku z Furness . Źródła "Us Weekly" twierdzą, że w książceW grudniu 2022 roku w jednym z wywiadów. Ma ona pomóc mu z poradzeniem sobie zzwiązaną m.in. z faktem, że jego matka porzuciła rodzinę, gdy miał 8 lat. Hugh Jackman powinien teraz być na planie filmu, gdzie ponownie wcieli się w postać Wolverine'a . Prace nad komiksowym widowiskiem musiały zostać wstrzymane, ponieważ obecnie trwa strajk aktorów.Zdjęcia do filmu trwały i tak dłużej, niż w przypadku innych projektów, ponieważ uniknięto problemów związanych ze strajkiem scenarzystów. Tekstzostał ukończony przed wybuchem tego strajku.Szczegóły fabuły widowiska nie są na razie znane.Ostatnim filmem w dorobku Hugh Jackmana pozostaje na razie intymny dramat. Jego zwiastun znajdziecie poniżej: