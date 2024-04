Hugh Jackman w jednym filmie z Willem Ferrellem

Poznamy kulisy powstania "Madden NFL"

Zapracowany David O. Russell

Zwiastun filmu "Amsterdam"

to film inspirowany prawdziwą historią, który wyreżyseruje David O. Russell (" Amsterdam "). Za scenariusz odpowiada Cambron Clark. Tekst swego czasu był na liście najlepszych niezrealizowanych scenariuszy Hollywoodu.Tytułowym bohaterem filmu jest John Madden - zmarły w 2021 roku legendarny trener oraz komentator futbolu amerykańskiego. Pod koniec lat 80. we współpracy z firmą Electronic Arts stworzył on grę wideo, która dała początek franczyzie wartej dziś ponad 4 miliardy dolarów. Wszystkie odsłonysprzedały się do tej pory w ponad 130 milionach egzemplarzy. Ferrell wcieli się w Maddena. Jackman ma zagrać Joe Montanę, który próbował doprowadzić do realizacji podobnej gry, tyle że firmowanej swoim nazwiskiem.Choć " Amsterdam " okazał się wielką wtopą finansową, to David O. Russell nie ma powodów do narzekań na brak pracy. Aktualnie przygotowuje się do realizacji aż pięciu projektów.jest jednym z nich i wygląda na najbardziej zaawansowany.Pozostałymi projektami Russella są:Jej gwiazdą ma być Selena Gomez , którego gwiazdami mają być Sacha Baron Cohen