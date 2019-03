Początek zdjęć do nowego "Batmana" jeszcze w tym roku?

Looking like sometime around years end. — Matt Reeves (@mattreevesLA) 15 marca 2019

W styczniu wytwórnia Warner Bros. Ujawniła planowaną datę premiery nowego filmu o przygodach Mrocznego Rycerza, na razie znanego pod tytułem(choć to prawdopodobnie ulegnie zmianie). Teraz reżyser Matt Reeves potwierdził, że zdjęcia do widowiska ruszą jeszcze w tym roku. Reeves ujawnił informację na Twitterze w odpowiedzi na pytanie fana. Twórcazdradził, że wszystko wskazuje na to, iż pierwszy klaps na planie padnie pod koniec roku.Było to oczywiście do przewidzenia. Jeśli reżyser chce się wyrobić na zaplanowaną datę premiery, ekipa musi wejść na plan najpóźniej na początku 2020 roku. Na razie wygląda, że Reeves dotrzyma terminu.Wciąż nie wiemy, kto wcieli się w Batmana. Możemy jednak spodziewać się kogoś młodszego od Bena Afflecka o około 15-20 lat, kto będzie mógł wcielać się w Człowieka Nietoperza jeszcze przez długi czas. Z wywiadów z Reevesem i rozmaitych pogłosek wynika, że w filmie zobaczymy Mrocznego Rycerza w trybie detektywistycznym oraz w towarzystwie co najmniej kilku czarnych charakterów.