Podcast "Freaks and Geeks" #5: "Napoleon Wybuchowiec"

Na zbliżającej się 16. edycji American Film Festival Filmweb zawita z sekcją "Freaks and Geeks". W jej ramach na wielkim ekranie we Wrocławiu wspólnie pokażemy arcydzieła współczesnej komedii z USA. Przegląd tworzą takie tytuły jak: "Supersamiec", "Napoleon Wybuchowiec", "Nakręć ze mną porno", "Jaja w tropikach" oraz "To już jest koniec". Z tej okazji Maciej Satora i Łukasz Muszyński, kuratorzy sekcji, przybywają ze specjalną serią podcastów poświęconych każdemu z prezentowanych tytułów. W poprzednim odcinku wraz z Janem Lubaczewskim z Nowych Horyzontów porozmawialiśmy o filmie "Nakręć ze mną porno" – małym arcydziele nurtu mumblecore opowiadającym o współczesnej męskości. Pozostając w temacie, dziś przyglądamy się męskości nietypowej, ekscentrycznej i małomiasteczkowej, zabierając się za film "Napoleon Wybuchowiec". Legendarna w Stanach Zjednoczonych, ta niezależna produkcja Jareda Hessa wciąż zdaje nam się niewystarczająco odkryta przez polskich widzów. W ostatnim odcinku podcastu zastanowimy się między innymi, skąd bierze się ta sytuacja, ale i jego ogromna, kreująca trendy popularność w Ameryce.
FREAKS AND GEEKS: Rozmawiamy o filmie "Napoleon Wybuchowiec"
wyróżnia się na tle naszej sekcji, zarazem nie potrafiliśmy sobie wyobrazić jej bez jego obecności. Ten skromny, kosztujący raptem 400 tysięcy dolarów projekt jest bowiem zupełnie innym spojrzeniem na męskie dojrzewanie oraz synonimem kina "indie" tamtego okresu. Kultowe teksty, wybory estetyczne czy magnetyczna, zupełnie ekscentryczna postać tytułowego Napoleona złożyły się na kultowy status dzieła, przerastający najśmielsze oczekiwania jego twórców. Wszystko przez to, że film Hessa
przyciągał tak wielu Amerykanów początku lat 2000. znajomym poczuciem dziwności i niedopasowania, z którym tak szeroko zarezonowało młode pokolenie. Nad jego znaczeniem po 20 latach od premiery, nad powodami jego niewielkiej popularności w Polsce oraz nad jego miejscem na panoramie kina niezależnego tamtego czasu zastanowią się Łukasz Muszyński i Maciej Satora.
16. edycja American Film Festival odbędzie się od 6 do 11 listopada we Wrocławiu. Sekcja "Freaks and Geeks" jest wynikiem współpracy redakcji Filmwebu z organizatorami tego sześciodniowego święta amerykańskiego kina. Kuratorami sekcji są Maciej Satora, Jan Lubaczewski oraz Łukasz Muszyński. Tekst kuratorski sekcji przygotował Maciej Satora. Kliknijcie TUTAJ
, żeby go przeczytać i dowiedzieć się o misji i celach przeglądu.
"Napoleon wybuchowiec" – zwiastun filmu
Podcastu możecie wysłuchać również na Spotify i Apple Podcasts. Dziękujemy, że byliście z nami w tej ekscytującej podróży przez oblicza amerykańskiej komedii.
"Freaks and Geeks" – posłuchajcie wszystkich odcinków
