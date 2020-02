Posłuchaj, jak Billie Eilish śpiewa dla Jamesa Bonda

Getty Images © David Crotty



W sieci zadebiutowała piosenka Billie Eilish do- 25. filmu o przygodach Jamesa Bonda.18-latka jest najmłodszą artystką w historii, która dostąpiła zaszczytu zaśpiewania dla agenta 007. Eilish napisała tytułową balladę do spółki ze swoim stałym współpracownikiem i starszym bratem, Finneasem O'Connellem.James Bond ( Daniel Craig ) opuszcza czynną służbę i cieszy się spokojnym życiem na Jamajce. Tymczasem jednak jego stary przyjaciel Felix Leiter z CIA zwraca się do niego o pomoc. Misja uratowania porwanego naukowca okazuje się o wiele bardziej zdradliwa, niż mogłoby się wydawać i naprowadza agenta 007 na ślad tajemniczego złoczyńcy, dysponującego nową, niezwykle niebezpieczną technologią.Premiera filmu 3 kwietnia.