Do obsadyw drugim sezonie dołączą: Sami Outalbali , George Robinson i Chinenye Ezeudu.Chinenye Ezeudu zagra Viv - wyjątkowo inteligentną prymuskę, która ma talent do wszystkiego poza miłością.Sami Outalbali wcieli się w postać Rahima - francuskiego ucznia, który zwróci na siebie uwagę całego liceum Moordale.George Robinson dołączy do obsady jako Isaac - nowy sąsiad Maeve, który wprowadzi dużo zamieszania.