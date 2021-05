Poznaliśmy datę premiery "Far Cry 6"

Ubisoft ujawnił dziś kiedy w końcu zadebiutuje " Far Cry 6 ". Najnowsza odsłona jednej z największych serii francuskiego dewelopera trafi do sprzedaży 7 października tego roku na komputery PC, konsole Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 oraz na usługi streamingowe Google Stadia i Amazon Luna. Gra będzie dostępna w polskiej wersji językowej (napisy). Poniżej znajdziecie opublikowany dziś zwiastun z fragmentami rozgrywki.W " Far Cry 6 " odwiedzisz wyspę Yara leżącą w samym sercu Karaibów, będącą tropikalnym rajem zatrzymanym w czasie. Kilkadziesiąt lat sankcji gospodarczych zrujnowało ten kraj, panuje tam postępująca bieda i głębokie podziały społeczne. Lokalny dyktator, Antón Castillo (w tej roli Giancarlo Esposito znany z seriali " Breaking Bad " czy " The Mandalorian "), doszedł do władzy obiecując mieszkańcom wyspy, że przywróci jej dawną chwałę i znów uczyni ją rajem na Ziemi. Mając u boku swojego posłusznego, trzynastoletniego syna Diego (wciela się w niego Anthony Gonzalez znany z roli w " Coco "), Antón trzyma w żelaznym uścisku przyszłość Yary. Część obywateli ślepo podąża za swoim przywódcą, a inni zostali podporządkowani brutalną siłą. Wszystko to w imię odbudowy dawnego raju. Gdy krwawa dyktatura osiągnęła swoje apogeum, wybucha powszechne oburzenie i cały kraj płonie ogniem rewolucji.