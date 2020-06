Premiera "Cyberpunk 2077" znów przesunięta. Kiedy zagramy?

CD Projekt RED poinformował właśnie za pośrednictwem swoich kanałów w mediach społecznościowych, że ich nadchodząca produkcja " Cyberpunk 2077 " zaliczyła właśnie kolejną obsuwę i nie zagramy w nią 17 września. Podobno tytuł jest już w pełni skończony, a dodatkowy czas twórcy chcą przeznaczyć na wyeliminowanie błędów, balans mechanik i sprawdzenie czy wszystko działa jak należy. Kiedy w takim razie zagramy? 19 listopada na PC, PlayStation 4 i Xbox One.Wiadomo też już, że gra " Cyberpunk 2077 " będzie działała na konsolach nowej generacji, które zadebiutują pod koniec tego roku. W przypadku Xboksa Series X gra nie tylko uruchomi się w ramach wstecznej kompatybilności, ale i otrzyma wsparcie dla usługi Smart Delivery. Oznacza to, że kiedy CD Projekt RED przygotuje wersję " Cyberpunk 2077 " wykorzystującą pełną moc konsoli Xbox Series X to jako posiadacze wydania na Xbox One otrzymacie ją zupełnie za darmo. Nie wiemy na tę chwilę czy taką funkcjonalność planuje też Sony w swoim PlayStation 5, ale na bank " Cyberpunk 2077 " uruchomi się na nim dzięki wstecznej kompatybilności.