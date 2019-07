Quentin Tarantino rozmawiał z Umą Thurman o "Kill Bill 3"

O tym, że istnieje potencjalna szansa na trzecią część, było wiadomo już w momencie premiery drugiego filmu. W jednym z udzielonych ostatnio wywiadów Quentin Tarantino odniósł się do tematu. I wygląda na to, że wciąż istnieje szansa na powrót Umy Thurman do roli Beatrix Kiddo., zdradził reżyser.Swego czasu spekulowano nawet, że kontynuacja może opowiadać o córce Vernity Green, która zamierza zemścić się na Beatrix Kiddo za śmierć matki.Jak ma się wypowiedź reżysera do jego zapowiedzi, że zamierza zatrzymać się na dziesiątym - albo już na dziewiątym - filmie? Albo, że zamierza nakręcić film z serii? Chcielibyście, żeby Tarantino zakończył karierę naczy